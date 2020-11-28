Боевиков "ДНР"-"ЛНР" планируют использовать для переворота в России: озвучен прогноз

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков может задействовать боевиков из "Союза добровольцев Донбасса" для переворота в России.

Такое мнение высказал "Телеграфу" военный обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит").

"Бывшие террористы бывшими не бывают. Но в случае с политическими амбициями Суркова, это не просто контроль, за представителями НВФ, воевавшими в ряде горячих точек, в том числе и на Донбассе, ведь этот контроль над ними и так имеется", - говорит Коваленко.

Он отмечает, что Сурков получает контроль над полноценным военизированным формированием, которую можно привлечь для решения "политических вопросов путем классического революционного дебоша", в случае если события в России пойдут по крайне негативному сценарию.

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