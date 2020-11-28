Скачать
Суббота, 28.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Был трезв и ехал на "смешной" скорости: всплыли новые детали смертельного ДТП в Киеве
Был трезв и ехал на "смешной" скорости: всплыли новые детали смертельного ДТП в Киеве
Появились видео последствий масштабного пожара в ТЦ Харькова
Появились видео последствий масштабного пожара в ТЦ Харькова
Фаны Джонни Деппа собрали 1,5 миллиона подписей за то, чтобы убрать Эмбер Херд из "Аквамена-2"
Фаны Джонни Деппа собрали 1,5 миллиона подписей за то, чтобы убрать Эмбер Херд из "Аквамена-2"
Динамо - Ворскла: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины
Динамо - Ворскла: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

Боевиков "ДНР"-"ЛНР" планируют использовать для переворота в России: озвучен прогноз

Боевиков "ДНР"-"ЛНР" планируют использовать для переворота в России: озвучен прогноз
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков может задействовать боевиков из "Союза добровольцев Донбасса" для переворота в России.

Такое мнение высказал "Телеграфу" военный обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит"). 

"Бывшие террористы бывшими не бывают.  Но в случае с политическими амбициями Суркова, это не просто контроль, за представителями НВФ, воевавшими в ряде горячих точек, в том числе и на Донбассе, ведь этот контроль над ними и так имеется", - говорит Коваленко.

Он отмечает, что Сурков получает контроль над полноценным военизированным формированием, которую можно привлечь для решения "политических вопросов путем классического революционного дебоша", в случае если события в России пойдут по крайне негативному сценарию. 

Читайте также в материале "Телеграф": Слив дочери Путина - результат войны внутри ФСБ, в России реально могут устроить дворцовый переворот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донбасс, Владислав Сурков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Журналистка купила в магазине АТБ банку оливок, но внутри ее ждал неприятный сюрприз
02 Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу
03 Стрельба на Позняках переполошила Киев с самого утра: последствия попали на фото и видео
04 Непобедимый украинский супертяж избил поляка в стиле Кличко (видео)
05 Украину накрыло густым туманом: завораживающие фото и видео ночных городов в конце осени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тихановская после скандала дала новый ответ на вопрос, чей Крым
Тихановская после скандала дала новый ответ на вопрос, чей Крым
Водитель разбил такси на спуске в Киеве, пассажирка не выжила (фото и видео)
Водитель разбил такси на спуске в Киеве, пассажирка не выжила (фото и видео)
Скандал по-тайвански: премьер-министра страны закидали свиными потрохами (видео)
Скандал по-тайвански: премьер-министра страны закидали свиными потрохами (видео)
Фронтвумен The Hardkiss восхитила сеть длинными ножками (фото)
Фронтвумен The Hardkiss восхитила сеть длинными ножками (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь