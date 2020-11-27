Слив дочери Путина - результат войны внутри ФСБ, в России реально могут устроить дворцовый переворот

Состояние президента России Владимира Путина вызывает все больше вопросов. Не так давно британская пресса писала, что у российского лидера болезнь Паркинсона и в ближайшее время он может покинуть свой пост. 25 ноября российское издание "Проект" опубликовало расследование о тайной любовнице Путина и его внебрачной дочери.

Ждут ли российскою верхушку внезапные кадровые перемены и каким образом это может отразиться на Украине? С этими вопросами "Телеграф" обратился к военному обозревателю Александру Коваленко (известен как блогер с ником "Злой одессит").

- Путин выглядит достаточно нездраво. Российский оппозиционер Леонид Гозман в интервью "Телеграфу" рассказал, что то, как Путин прятался в бункере от коронавируса, вызвала неудовлетворение в его окружении. Как, по вашему мнению, это может повлиять на передачу власти в РФ. Возможен ли дворцовый переворот?

- Россия - страна, которая унаследовала традиционные болезни тоталитарных режимов от СССР, Российской Империи и Московского царства. В частности, при длительном отсутствии монарха, генерального секретаря или президента, его позиции становятся шаткими и хаотизирующими общество.

На сегодняшний день в России достаточное количество персон, жаждущих занять кресло президента и стать преемником, но из-за конституционного надругательства этого года (речь об изменениях в Конституцию РФ, согласно которым Путин может править Россией до 2036 года - Авт.), они лишились возможности в ближайшее десятилетие это кресло занять.

В свою очередь, изоляция Путина и абстрагирование от дел государственной важности, предоставляет для вторых лиц российского государства возможность стать первыми. А потому, переворот вполне возможен.

- Горячей темой на этой неделе стала предполагаемая любовница Путина Светлана Кривоногих и их совместная дочь Елизавета. В своих постах вы намекаете, что слив информации не случаен, а в результате может привести к изменениям власти в РФ. Откуда такая уверенность и кто может занять кресло Путина?

- Подобный слив стал следствием межведомственной конфронтации в России, которая в той или иной степени активности ведется с момента развала СССР. Но нынешний случай отличается тем, что слив стал не следствием уже традиционной борьбы за власть между ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (более известного как ГРУ), а следствием конфронтации внутри ФСБ.

Внутри ФСБ, как и в любой другой силовой либо государственной структуры имеется своя клановая система и в настоящее время мы видим, как ведётся игра против группы Патрушева (Николай Патрушев - секретарь Собвеза РФ, экс-директор ФСБ - Авт.), через удар по самой важной в стране фигуре – непосредственно президенту. И это очень показательно в контексте констатации утраты Путиным определенной доли власти. Ведь представить себе подобный финт 10 лет назад было просто невозможно.

- Вы предполагаете, что за этой историей может стоять экс-советник Путина Владислав Сурков. Не слишком ли он слаб сейчас (в том числе физически)?

- Сурков в данном случае не может называться слабой фигурой, особенно после ряда весьма успешных спецопераций ГРУ от Хабаровска до Беларуси, а так же тотальным нивелированием Игоря Додона, человека ФСБ-СВР в Молдове (в ноябре 2020 года Додон проиграл выборы президента Молдовы Майе Санду - Авт.). Но Сурков, не стоит за столь прямым ударом по Путину и его нынешняя стратегия это создание политической платформы внутри самой России, для осуществления фиктивной видимости перехода власти. В этом его союзником стал православный олигарх Константин Малофеев.

- Сурков причастен к "Союзу добровольцев Донбасса", который превратили в партию с прицелом под выборы в Госдуму РФ. В чем их задача? Может ли это быть отвлекающим маневро для взятия бывших боевиков под свой контроль?

- Бывшие террористы бывшими не бывают. Но в случае с политическими амбициями Суркова, это не просто контроль, за представителями НВФ, воевавшими в ряде горячих точек, в том числе и на Донбассе, ведь этот контроль над ними и так имеется. Это наличие полноценной военизированной формации в виде политической силы, которая в случае крайне негативного сценария развития событий в РФ, вполне может оказаться реальным боевым противовесом для решения политических вопросов путем классического революционного дебоша.

- Карабах. Позиции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана усилились, Россия тоже фактически получила желаемое. Может ли Украина в краткосрочной перспективе повторить судьбу Армении? По сути Ереван поставили в положение, когда за столом переговоров трое были против одного. Как мы можем этого избежать?

- Украина с 2014 года находится в положении 3 против 1, ничего нового в этом нет. Достаточно выверенная и тонкая геополитическая игра помогает нам избегать кризиса полномасштабного формата вот уже как шестой год подряд. С другой стороны, Украина хоть и имеет в своей проблематике очень много схожих черт с проблемами Азербайджана в Нагорном Карабахе, но это две абсолютно разные ситуации, которые нельзя рассматривать как тождественные.

- История с планом Кравчука - попытка заморозить конфликт на Донбассе? Будет ли такой сценарий лучшим для Украины сейчас?

- По правде говоря, конфликт на Донбассе заморожен с 2015 года. Вопрос в другом, какое значение придавать такой формулировке и, что под ней подразумевается.

В том состоянии в котором находится ситуация с оккупированными территориями многих может не устраивать, с их политических, либо ура-патриотических позиций. Но она оптимальная в рамках поступательного, последовательного ослабления противника посредством экономических санкций и политического давления.

С другой стороны, следует понимать, что политического решения деоккупуации территорий быть не может. Вопрос лишь в том, насколько готова будет Россия отстаивать захваченные у Украины территории, с учетом степени ее экономической и политической слабости.