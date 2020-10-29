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В Кремле нашли новую "работу" для боевиков, воевавших против Украины

В Кремле нашли новую "работу" для боевиков, воевавших против Украины
18:53 Сегодня Телеграф

Организацию "Союз добровольцев Донбасса", куда входят россияне и не только, воевавшие против украинской армии на востоке нашей страны, могут в России зарегистрировать как партию.

Об этом говорится в статье "Телеграфа" В России создают партию из бывших боевиков "ДНР"-"ЛНР": зачем это Кремлю и чем грозит Украине.

Причиной тому является усталость граждан РФ от несменяемости власти и желание сбить протестный потенциал, говорит заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Эксперт напомнил, что в 2021 году в РФ пройдут парламентские выборы.

"В российском обществе есть определенная усталость от несменяемости власти. А потому, - есть запрос на что-то другое, кроме «Единой России», - отмечает эксперт.

По его словам, Кремль таким образом предлагает избирателю мнимую альтернативу, сбивая тем самым протестный потенциал. "Это как выпуск пара", – говорит Богдан Петренко.

Ветеран АТО, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко допустил, что Кремль решил взять участников боевых действий под контроль и может использовать для подавления будущих протестов: "Появятся такие себе "чернорубашечники", безбашенные головорезы, готовые утопить в крови любые мирные протесты".

Ранее российский оппозиционер Леонид Гозман в интервью "Телеграфу" рассказал об угрозе дворцового переворота в Кремле и оценил протестный потенциал в РФ.

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Все по теме:

Россия, Боевики, Юрий Кочевенко, СДД, Союз добровольцев Донбасса, Богдан Петренко.

Автор:

Телеграф
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