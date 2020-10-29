В России создают партию из бывших боевиков "ДНР"-"ЛНР": зачем это Кремлю и чем грозит Украине

31 октября в Подмосковье бывший помощник президента России Владимира Путина, один из идеологов "русского мира" Владислав Сурков откроет съезд организации "Союз добровольцев Донбасса" (наемники, воевавшие на стороне так называемых "ДНР"-"ЛНР"). Не исключено, что речь пойдет о создании новой политической партии. Возможно ли появление в РФ такой партии? Какие это несет угрозы – и Украине, и самой РФ? Есть ли вариант, что рост криминалитета превратит Россию в одну сплошную "лугандонию"? Разобраться в этом "Телеграфу" помогли эксперты.

Самая большая проблема парамилитарных образований - это необходимость контроля за деятельностью членов этих образований за пределами театра военных действий. На это обращает внимание заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

«Косвенно о том, как война влияет на «мирные» территории, говорит, например, то, что только официально в Ростовской области, которая граничит с Донецкой, количество преступлений за 2014 год выросло на четверть. Значительная часть этих преступлений совершена российскими «добровольцами». Неконтролируемые экс-участники боевых действий, возвращаясь домой и не находя себя в мирной жизни, пополняют ряды организованной преступности и становятся активными участниками кровавых бытовых конфликтов», – поясняет эксперт.

Именно поэтому, подчеркивает Богдан Петренко, российским «добровольцам» необходимо канализация их активности - частные военные кампании или разные Союзы, которые постоянно акцентируют на своей «влиятельности». В то же время, контроль (или видимость контроля) над российскими «добровольцами» дает возможность демонстрировать свою влиятельность Кремлю. То есть, будучи отстраненным от процессов, Владислав Сурков через контроль на Союзом Добровольцев Донбасса пытается повысить свою нужность для Москвы.

«Может ли СДД превратиться в партию? Как известно, в следующем году в Российской Федерации пройдут выборы в Государственную Думу. Несмотря на бравурность Кремля, в российском обществе, как и в белорусском, есть определенная усталость от несменяемости власти. А потому, - есть запрос на что-то другое, кроме «Единой России». Именно поэтому уже сейчас на территории РФ создаются и раскручиваются «альтернативные» политические партии. Если этого не делать – у людей не будет альтернативной возможности для выражения протеста, кроме выхода на улицы. А так - это как выпуск пара», – говорит специалист.

По его словам, в контексте выборов может быть создана и какая-то ура-патриотически парамилитарная партия на базе СДД. И вопрос даже не в том, сможет ли она преодолеть избирательный барьер в 5%, а в том, чтобы оттянуть часть недовольных голосов на себя.

«Как это отразится на Украине? Вопрос о том, какие дальнейшие планы на Украину у Российской Федерации. Пока делается акцент на внутренней оккупации - путем прихода к власти пророссийских сил, – отмечает Богдан Петренко. – В таких условиях активные боевые действия пока не актуальны и часто противоречат поставленным целям. Но СДД всегда можно использовать в других горячих точках, которые существуют на постсоветском пространстве или могут быть созданы в ближайшее время. Ну, а тот, кто контролирует «добровольцев» - может стать востребованным в Кремле».

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук уверен: те, кто воевал на Донбассе, уже не «попрутся» туда повторно.

«Романтика в ж*пе закончилась. Количество трупов, которое шло с Донбасса, стало для многих холодным душем. Как выяснилось, «клепать х*хлов» оказалось не так легко, как кому-то представлялось. Те, кто получил боевой опыт, предпочитает воевать в Сирии, Ливии, Судане… А сюда россияне бросают второсортное, некачественное пушечное мясо», – говорит эксперт.

По его мнению, идея с партией на основе СДД может быть попыткой Суркова реабилитироваться за провал идею с «Новоросссией».

«После его отставки украинской темой занялся Дмитрий Козак. Он выбирает другие позиции и тренды. Сурков же, чтобы не затеряться между башнями Кремля, решил создать карманную партию. Возможно, думает, что это как-то покажет его «крутость». Будет ли она иметь какой выхлоп? Уверен, что нет, – уверен Михаил Макарук. – «Герои «Новороссии» уже дискредитировали себя в РФ достаточно широко. Один дурак кого-то зарезал, другой бегал с гранатой, третий отрывался на мирных: мы, мол, там воевали, а вы в тылу сидели… При этом надо понимать, что практически все россияне, которые воевали в Украине, внесены в списки спецслужб. И как только выедут за пределы РФ – их примет Интерпол – и переправит к нам. Да у моего кота с ветеринарским паспортом больше прав в Европе, чем у этих «вояк» с паспортами РФ».

На фото Владислав Сурков в окружении боевиков, воевавших за "ДНР"-"ЛНР"

Спикер InformNapalm напоминает, что в СССР, худшие традиции которого переняла Россия, во время всякого рода кризисов именно военные, подростки, а также криминальные элементы сколачивали ОПГ. Возможно, кто-то пытается повторить это на базе СДД.

«Вот только забывают, что кто хотел - уже свое в РФ сколотил. Занять свою нишу в криминальном мире там практически невозможно. Он уже поделен, а его «отцы-основатели» ушли в бизнес. Оттуда, кстати, всплыл и сам Сурков, и многие теперешние российские политики, – подчеркивает Михаил Макарук. – Ну, а попытки перенаправить энергию «ветеранов-боевиков» на другие страны Россия предпринимала и будет предпринимать. Согласно данным InformNapalm, в Санкт-Петербурге действует закрытый научно-исследовательский институт, который занимается… созданием «новых народностей». У них уже составлены геральдика, флаги, устав – исторические предпосылки для создания «новых народностей» и «держав» на базе Беларуси и не только».

Ветеран войны на Донбассе, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отмечает: «Россиян, прошедших через войну на Донбассе, наверное, не меньше, чем наших ветеранов АТО/ООС. И эти российские «ветераны» становятся радикальной имперской силой, которую российский режим может попытаться использовать. Но при этом – опасается».

Именно поэтому эксперт оценивает создание СДД и возможной партии на его основе с активным участием в «строительстве» Суркова – как шаги Кремля, чтобы взять «ветеранов» под контроль.

«Их недовольство понятно. РФ их обманула - рассказами о некой мифической «Новороссии», о том, какой легкой прогулкой всё это будет. В итоге же – многие погибли, покалечены. Те, кто выжил, не имеет никакого статуса. Ведь официально они не воевали. Чтобы канализировать недовольство, перевести его в другое русло, Путин мог поставить соответствующие задачи Суркову. Мол вот тебе возможность реабилитироваться за провал проекта «Новороссия» и не только», – поясняет Юрий Кочевенко.

В итоге, продолжает эксперт, «ветераны» вряд ли будут превращать РФ в одну большую Лугадонию, а станут радикальной силой на подхвате Кремля.

«Появятся такие себе «чернорубашечники», безбашенные головорезы, готовые утопить в крови любые мирные протесты. А Путин после событий в Хабаровске чувствует, что такой сценарий возможен по всей России», – считает Юрий Кочевенко.

Напомним, во время встречи лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря 2019 года Владислав Сурков истерил и разбрасывал документы, громко высказывая недовольство в адрес украинской стороны.

Автор: Андрей Питонов