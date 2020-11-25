Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Умер Диего Марадона
Умер Диего Марадона
Прикидывались российскими военными: Азербайджан обвинили в возмутительной выходке в Армении (видео)
Прикидывались российскими военными: Азербайджан обвинили в возмутительной выходке в Армении (видео)
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Россия на пороге потрясений: в сети объяснили неожиданный слив женщин Путина

Россия на пороге потрясений: в сети объяснили неожиданный слив женщин Путина
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф

В российских СМИ, имеющих явную аффилиацию ФСБ, опубликовали данные о доходах Алины Кабаевой, составивших 785 миллионов 400 тысяч рублей за 2018 год. После журналисты опубликовали материалы о содержании бывшей “наложницы” Владимира Путина - Светланы Кривоногих. На первый взгляд явление крайне парадоксальное, когда информационные ветки, использовавшиеся в основном для давления на Главное управление Генерального штаба РФ, сейчас начинают в открытый доступ вбрасывать настолько пикантные материалы про любовниц Путина. То есть, де-факто единоличного хозяина ФСБ.

Об этом в своем Телеграмм канале пишет блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит"

Но, по его словам, на самом деле нет ничего удивительного в происходящем. 

"Буквально в июле этого года я писал о том, что внутренняя борьба за доступ к корыту среди кланов ФСБ обострилась как никогда и, самого секретаря Совета безопасности Николая Патрушева валят со стула, выбивая три ножки разом. И, по сути, такая конфронтация является следствием ослабления контроля за ситуацией в Кремле… а если быть точнее, в бункере Ново-Огарёво. Россия явно находится на пороге весьма серьёзных потрясений," - отметил блогер.

Ранее "Телеграф" решил вспомнить про всех женщин, которые в разные годы окружали президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, в среду, 25 ноября, в российской прессе появилась информация о том, что у президента РФ Владимира Путина может быть внебрачная дочь Елизавета от питерской миллионерши Светланы Кривоноги. Сообщается, что Путин и Кривоногих познакомились еще до того, как он стал президентом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Николай Патрушев, Александр Коваленко, Светлана Кривоногих, Алина Кобаева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Муж Наташи Королевой стал героем нового скандала с женщинами
02 Дурицкая рассказала, почему убийцы Немцова оставили ее в живых
03 «Бабка, ты рот закрой»: в трамвае в Одессе устроили скандал из-за языка (видео)
04 Из уборщицы в миллиардершу: как выглядит «любовница» Путина Светлана Кривоногих
05 В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса
Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса
Азербайджан взял под контроль целый район в Карабахе: свежие карты и видео
Азербайджан взял под контроль целый район в Карабахе: свежие карты и видео
Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков
Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков
В Украине назначили дополнительные 20 поездов на новогодние праздники: расписание
В Украине назначили дополнительные 20 поездов на новогодние праздники: расписание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь