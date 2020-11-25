Россия на пороге потрясений: в сети объяснили неожиданный слив женщин Путина

В российских СМИ, имеющих явную аффилиацию ФСБ, опубликовали данные о доходах Алины Кабаевой, составивших 785 миллионов 400 тысяч рублей за 2018 год. После журналисты опубликовали материалы о содержании бывшей “наложницы” Владимира Путина - Светланы Кривоногих. На первый взгляд явление крайне парадоксальное, когда информационные ветки, использовавшиеся в основном для давления на Главное управление Генерального штаба РФ, сейчас начинают в открытый доступ вбрасывать настолько пикантные материалы про любовниц Путина. То есть, де-факто единоличного хозяина ФСБ.

Об этом в своем Телеграмм канале пишет блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит"

Но, по его словам, на самом деле нет ничего удивительного в происходящем.

"Буквально в июле этого года я писал о том, что внутренняя борьба за доступ к корыту среди кланов ФСБ обострилась как никогда и, самого секретаря Совета безопасности Николая Патрушева валят со стула, выбивая три ножки разом. И, по сути, такая конфронтация является следствием ослабления контроля за ситуацией в Кремле… а если быть точнее, в бункере Ново-Огарёво. Россия явно находится на пороге весьма серьёзных потрясений," - отметил блогер.

Ранее "Телеграф" решил вспомнить про всех женщин, которые в разные годы окружали президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, в среду, 25 ноября, в российской прессе появилась информация о том, что у президента РФ Владимира Путина может быть внебрачная дочь Елизавета от питерской миллионерши Светланы Кривоноги. Сообщается, что Путин и Кривоногих познакомились еще до того, как он стал президентом.