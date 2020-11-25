Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ

Во вторник, 24 ноября, появилось известие о "сенсационном" повороте в переговорном процессе по Донбассу. Один из участников украинской стороны в политической подгруппе переговорщиков в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Сергей Гармаш в комментарии «Телеграфу» раскрыл подробности нашумевшего заседания.

"Представитель РФ в ТКГ Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает «План действий» по Донбассу, предложенный представителями ОРДЛО, – говорит Сергей Гармаш. – Россияне всегда поддерживают все действия ОРДЛО. Так что сенсация не в этом. Вот если бы не поддержали - была бы сенсация. Но в данном случае сенсация в том, что официальный представитель России в ТКГ сказал, что россияне ничего против предложения от ОРДЛО не имеют. Более того – предложили рассматривать их как предложения российской стороны».

Таким образом, подчеркивает Сергей Гармаш, российская сторона впервые за шесть лет взяла на себя ответственность за принимаемые решения и фактически признала себе субъектом – участником переговоров, стороной конфликта.

«Потом Дмитриевский поправился, но слово уже было сказано, – продолжает Сергей Гармаш. – Так что вчера это была либо оговорка, которая позволяет нам предпринять определенные действия (и мы потребовали, чтобы РФ закрепила свою позицию документально, прислав соответствующие предложения в ТКГ именно от имени России), или - смена позиции. Если РФ документально подтвердит свою позицию – это прорыв. Он будет означать, что РФ реально включилась в переговоры и заинтересована в разрешении конфликта. Если же этого не будет – значит, россияне нас снова водят по кругу, пытаясь субъектировать ОРДЛО и снять с себя ответственность. Ответ мы можем получить уже в среду во время заседания ТКГ».

Как известно, Россия через представителей Донецка и Луганска озвучила свой план, который подразумевает проведение выборов на оккупированном Донбассе, закрепление специального статуса ОРДЛО в Конституции Украины с последующим выводом войск РФ. В ответ на это Украина предложила так называемый "план Кравчука", которым предлагается в ближайшие недели демилитаризировать территорию ОРДЛО и уже в марте провести там выборы по украинскому законодательству.

Полковник запаса Олег Жданов в интервью "Телеграфу" высказал мнение, что своими действиями президент Владимир Зеленский хочет заморозить войну на Донбассе, что является не самым худшим вариантом для Украины.

Автор: Андрей Питонов