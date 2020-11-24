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В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло

В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло
20:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Трехсторонней контактной группе заговорили о новости, которая "имеет признаки сенсационности". 

Как сообщается на странице ТКГ в Фейсбук, случилось это на заседании Политической подгруппы. 

"В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде. 

На просьбу комментаторов пояснить, в чем заключается "сенсационность" заявления, в ТКГ ответили, что тем самым "РФ впервые за шесть лет войны признала себя стороной конфликта". 

Как сообщалось ранее, во вторник, 24 ноября, вражеский снайпер смертельно ранил военнослужащего ВСУ близ Авдеевки.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, ОРДЛО, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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