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Пятница, 06.11.2020
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Гармаш про План Кравчука по Донбассу: "Это наш ответ российскому ультиматуму"

Гармаш про План Кравчука по Донбассу: "Это наш ответ российскому ультиматуму"
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф

 Украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который предусматривает демилитаризацию ОРДЛО и проведение там местных выборов. В четверг подробно о нем рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. 

О том, как этот План появился, а также на реакцию, которая уже последовала, "Телеграфу" рассказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.

«Наш План появился в ответ на План, озвученный представителями российской делегации. Мы не могли просто отвергнуть их План или обсуждать только его. Это было бы нелогично. Поэтому предложили наш План действий - как встречный документ, на основании которого представители ОБСЕ (господин Моррель) должны составить компромиссный вариант. Это будет документ для обсуждения, сводная таблица, которая и должна лечь в основу переговоров», – подчеркивает Сергей Гармаш.

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По его словам, украинский План направлен, в первую очередь, на обозначение нашей позиции по разрешению конфликта (в нем очерчены красные линии). А также – на сохранение диалога, на продолжение переговорного процесса.

«Тот План, что представали российская сторона, выглядел как ультиматум, – отмечает Сергей Гармаш. – Требования, чтобы Верховная Рада приняла некие постановления, которые бы утвердили их План. В зависимость от этого ставили все остальные – гуманитарные, безопасностные вопросы. Обмен пленными, разминирование. В ответ на это и появился наш План. 10 ноября в политической подгруппе будем обсуждать тот документ, который на основании двух этих Планов предложит ОБСЕ».

По мнению украинского переговорщика, практически все мирные планы воспринимаются частью общества в штыки, потому что война на Донбассе вписана в политический процесс.

«Понятно, что оппозиция всегда будет критиковать власть, независимо от того, что предлагается. Даже не видя наш План, депутат от «Европейский солидарности» София Федина уже критиковала его, традиционно говоря о мифической «капитуляции». Мне кажется, подобные позиции только вредят Украине», – говорит Сергей Гармаш.

София Федина

Комментируя реакцию российской стороны, он подчеркнул, что пока высказался только Песков – и то не по Плану (который вчера был направлен в ОБСЕ), а по интервью Леонида Кравчука касательно этого Плана.

«Я предполагаю, что РФ не воспримет наш План, как мы не восприняли их предложения. Но в этом и смысл переговоров – искать компромиссный вариант, если у обеих сторон есть заинтересованность в разрешении конфликта. Сегодня очевидно, что РФ не готова политически решать этот вопрос, – отмечает Сергей Гармаш. – И тот факт, что они слили свой План в «украинские пророссийские СМИ» (как я их называю), показывает что он направлен не на разрешение конфликта, а на раскачивание ситуации в Украине».

Напомним, что аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что План Кравчука по прекращению конфликта на Донбассе и проведению местных выборов в ОРДЛО является худшим из возможных и навредит всей стране.

Автор: Андрей Питонов

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Леонид Кравчук, Выборы, Донбасс, Сергей Гармаш, ОРДЛО, ТКГ.

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