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Из уборщицы в миллиардершу: как выглядит «любовница» Путина Светлана Кривоногих

Из уборщицы в миллиардершу: как выглядит «любовница» Путина Светлана Кривоногих
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф

Журналисты издания "Проект" обнаружили у президента РФ Владимира Путина, якобы, тайную возлюбленную - Светлану Кривоногих.

Поселилась Светлана Криворуких на Каменном острове в Санкт-Петербурге. Это элитное место, где первыми жителями стали люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. 

Постройки выполнены в стиле петербургских особняков XIX века и является закрытым для посторонних. "Обычные люди" просто так прийти в офис застройщика и купить апартаменты не могут. Такие квартиры продаются "только среди знакомых".

Комплекс элитных построек на Каменном острове

В элитных домах поселились спарринг-партнеры Путина по дзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи президента по дачному кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов и еще ряд людей, тем или иным образом связанных с российским главой.

Также среди них квартиру здесь имеет и Светлана Кривоногих. 

На фото Светлана Кривоногих

Создатели издания "Проект" пишут, что Светлана Кривоногих провела детство в коммуналке. 

"Денег в семье не было: получив в начале 90-х аттестат зрелости, Светлана какое-то время подрабатывала уборщицей в магазине неподалеку. Поступила в университет экономики и финансов на кафедру международных экономических отношений. Но не помним, ходила ли на занятия, - вспоминают друзья о Светлане.

Тот самый дом, где выросла Светлана Кривоногих

В 2000 году Кривоногих закончила университет и получила диплом. В том же году вместе с матерью покинула коммуналку и стала владелицей элитной недвижимости.

Бывшие соседи семьи Кривоногих на вопрос журналистов "Проект", откуда у женщины могли быть такие деньги, сказали, что у нее "в 1990-х появился состоятельный ухажер". Говорят, что это был "чиновник власти Петербурга" и его называли "папиком".

В официальных документах, ответа на вопрос об избраннике Светланы Кривоногих, естественно, нет.

"Вчерашняя студентка" внезапно вошла в капитал сразу нескольких компаний, среди которых выделяется петербургский банк "Россия".

В 2001 году Светлана Кривоногих становится акционером банка. На Кривоногих зарегистрирована компания "Релакс", на которую в итоге записывается ее доля в банке.  Ее доля в банке составляет 3,6%.

При поддержке "России" Кривоногих стала собственницей и еще одного объекта досуга - "Ленинград центра".

По данным "Проекта", если газеты и пишут об этих активах, то вспоминают Кривоногих лишь мельком, воспринимая ее как лицо, приближенное к Юрию Ковальчуку. Того самого соседа Путина по "Озеру", которому принадлежат почти 40% акций кооператива.

Журналисты "Проекта" пишут, что в 1999 году Кривоногих не просто летела в Москву на одном самолете с Путиным, а и разместились в кресле перед ним. Свой билет она приобрела за 8 минут до того, как это сделал тогдашний директор ФСБ России. Сам Путин отправился в рейс якобы по работе – вместе со своим коллегой Виктором Золотовым. 

Светлана Криворуких

Отмечается, что знакомоство Кривоногих с Путиным, началось в 90-х – еще до того, как его избрали президентом. Продолжались их взаимоотношения в начале 2000-х и, вероятнее всего, завершились к концу 2010-х.

У Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году. В о время Путин начинал подготовку к первым в своей карьере перевыборам. В документах отца Елизаветы Кривоногих не указано, известно только ее отчество – Владимировна.

Елизавет Криворуких - дочь Светланы

Елизавета живет под вымышленной фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях. Судя по портретным снимкам, которые удалось получить журналистам, она очень похожа на президента России.

По словам эксперта схожесть примерно на 70%.

Заключение эксперта о схожести Путина и Елизаветы Криворуких

У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются

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Все по теме:

Владимир Путин, Светлана Криворуких, Елизавета Криворуких.

Автор:

Телеграф
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