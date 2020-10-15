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Четверг, 15.10.2020
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Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота

Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф
Коронавирус спутал все карты

Неадекватная реакция президента России Владимира Путина на пандемию коронавируса и внезапное исчезновение лидера РФ повысили вероятность дворцового переворота в Кремле.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

- Путин выстроил такую систему, когда он действительно стал лидером системы, которая управляет РФ. Этаким паханом, который все решает и разруливает, - говорит Леонид Гозман. - Такое положение дел всех устраивало. С приходом коронавируса ситуация изменилась. Владимир Владимирович трусливо спрятался в бункере и вел себя уже не как пахан. Лидер должен всегда идти впереди и брать ответственность. Российский президент ответственность на себя постарался не брать. И история с бункером выглядела конечно ужасно.

На фото: Леонид Гозман

Все адекватные мировые лидеры принимали меры предосторожности, но не выключались из жизни. Они изолировались только когда подхватывали эту заразу. А Путин изолировался в бункере, передал всю ответственность губернаторам, что безусловно стало интересным решением, посколько наши губернаторы поставлены на свои посты вовсе не для того, чтобы за что-то отвечать.

Мне кажется, что Путин потерял авторитет среди верхней тысячи (так называют окружение президента РФ, которое занимает ключевые посты и фактически руководит государством - Авт.). В связи с этим вероятность дворцового переворота резко увеличилась. Очевидно, что Путин потерял авторитет среди своего окружения. С их точки зрения он повел себя недостойно, потому может рассматриваться вариант его замены на кого-либо другого.

Полный текст интервью Леонида Гозмана "Телеграфу" читайте в ближайшие дни.

Как сообщалось, в 2020 году Владимир Путин не попал в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

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Все по теме:

Россия, Путин, Коронавирус, дворцовый переворот, Гозман, Леонид Гозман.

Автор:

Телеграф
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