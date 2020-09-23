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Путина выбросили из списка самых влиятельных людей мира по версии Time: новость вызвала едкую реакцию россиян

Путина выбросили из списка самых влиятельных людей мира по версии Time: новость вызвала едкую реакцию россиян
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф
Новость о том, что Владимир Путин не попал в список самых влиятельных людей планеты, вызвала бурю негодования.

Президент РФ Владимир Путин не попал в рейтинг ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Об этом сообщает Московский комсомолец, со ссылкой на Time.

Отмечается, что глава российского государства не включили ни в одну из традиционных категорий. Всего их было предложено пять: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры".

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Известно, что ранее журнал несколько раз включал президента России Владимира Путина в перечень самых влиятельных персон.

В комментариях под обнародованном в Twitter постом тут же появилось множество различных комментариев.

"Как может трусливый дед сошедший с ума, сидящий в бункере быть влиятельным политиком? В цивилизованное обществе, он вообще бы не был политиком", - написал один из пользователей соцсети.

"Да, видимо заканчивается эпоха шутов и воров", - продолжили другие.

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Остальным было просто смешно от данной новости. Кто-то писал: "И как нам дальше жить?", "Папуасам там не место", "Просто Путин его составлял".

Не обошлось и без путинофилов и упоминания Украины. Один из читателей написал "Зато там наверное все украинцы (судя по блевоте в комментариях)". Другие подхватили "Не нравится Путин? Засуньте язык в ж*пу и удавитесь", "Все рейтинги как и все премии абсолютно политизированы и навязываемы".

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Кремль, РФ, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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