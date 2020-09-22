А Немцов сам выстрелил себе в спину: что пишут в сети о нелепой версии Путина об отравлении Навального

В соцсетях возмущаются заявлениями Путина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макрон заявил, что Алексей Навальный сам мог принять яд.

Кроме того, Путин презрительно отзывался о Навальном и назвал его "простым баламутом в интернете".

Тем временем в соцсетях уже активно обсуждают и комментируют заявление российского лидера.

В комментариях пишут, что "Боинг сам себя сбил, Немцов сам себя убил, Скрипали и навальный сами себя отравили".

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.