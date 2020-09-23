В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией

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Обновлено 05:42 Сегодня Телеграф
Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей считает, что войны между "башнями Кремля" нет, так как силовой блок "подмял все под себя".

Отвечая на вопрос о идущей войне между башнями Кремля, аналитики назвал это "давнешней метафорой".

"Сейчас никакой войны нет, поскольку силовики все подмяли под себя. То есть ключевые внешнеполитические решения, под влиянием этого лобби также принимается и значительная часть политических. По очень простой причине, Путину они ближе и понятнее, страна находится в предвоенной ситуации, они сосредоточили колоссальные ресурсы и главное, они применяют такой инструмент, как страх. Они наводят на всех ужас", - рассказал Соловей в интервью Дмитрию Гордону. 

Соловей также отметил, что условно в российской правящей элите существует две условных коалиции - "силовая" и "цивильная". 

Среди представителей "цивильной коалиции" он отметил заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу Ростехнологий Сергея Чемизова, мэра Москвы Сергея Собянина и премьера Михаила Мишустина. 

"Они едины с силовиками в том, что они хотели бы сохранить путинскую систему, но без Путина и после Путина. Но принципиальное различие в том, что эта партия "цивильных" она была категорически против большой войны, против большого броска на запад, а это было скрытым лейтмотивом российского руководства на протяжении нескольких лет. И сейчас они могут если не победу праздновать, то очень осторожно вздохнуть с облегчением, поскольку эта перспектива становится практически нереализуемой", - сказал Соловей. 

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Отвечая на вопрос о том, кто самые серьезные игроки в российском политическом истеблишменте, аналитик ответил: "Вот те, кого я назвал, это члены узкого кабинета, когда собираются совещания. Это узкий состав, если хотите, совета безопасности, Матвиенко там нет, а вот эти люди присутствуют, Нарышкин (Сергей Нарышкин, глава Службы внутренней разведки РФ, - ред.) присутствует".

В то же время Соловей заявил, что Дмитрий Медведев не привлекается к принятию стратегических решений. 

Отдельно аналитик выделил главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина, которому пророчат пост вице-премьера по силовым структурам. 

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Кремль, Россия.

Автор:

Телеграф
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