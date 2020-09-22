Путин хочет включить Украину в союз с Беларусью: раскрыт новый план Кремля

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что президент России Владимир Путин намеревался давлением на восточной границе Украины вынудить ее к вхождению в союз с Беларусью.

"Речь не о том, и никогда не шла о том, чтобы вернуться к плану 2014-го года. Владимир Владимирович (Путин, - ред.), как бы к нему не относились, все таки делает поправку на изменяющиеся обстоятельства. У него была следующая идея, она все еще сохраняет силу, но мне кажется все труднее реализуемой, впихнуть Донбасс в Украину на особых условиях (по Минских соглашениях), сделав его бомбой с дистанционным управлением... и включить Украину в союз с Беларусью", - рассказал он в интервью Дмитрию Гордону.

По мнению аналитика, это входило в большой геополитический план Путина.

"И вот видите, на первом этапе включения Беларуси в союз, Кремль споткнулся. И споткнулся не из-за Лукашенко, а из-за беларуского народа, что мы сейчас наблюдаем. А предполагалось, что уже в августе или сентябре, Россия вынудит Лукашенко подписать новый интеграционный договор, а уже после этого будет усилено давление через Донбасс и в других местах на российско-украинской границе с тем, чтобы принудить Украину к некоторым особым отношениям с этим союзом России с Беларусью. Фактически вступить в союз", - отметил Соловей.

"Что-то вроде "финляндизации", то есть - вы свободны. Более того Россия обещала украинским олигархам, что она откроет для них ворота, пожалуйста делайте бизнес, у нас нет никаких ограничений, в отличие от Европы, где вам всегда приходится сталкиваться с ограничениями. Но будьте любезны, оставьте под нашим контролем свою внешнюю политику. То есть никакого вступления в Евросоюз, забудьте и о вступлении в НАТО. Вот речь шла об именно такой форме взаимоотношений. Но как видите, все это застопорилось, и я думаю, что постепенно мы увидим, как это все пойдет под откос", - подытожил он.