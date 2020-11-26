Суркова заподозрили в попытке возглавить "дворцовый переворот" в Кремле

Еще 24 ноября российский олигарх Константин Малофеев объединился с ресурсом Владислава Суркова "Союз добровольцев Донбасса" в общественное движение "Царьград". Таким образом они, вероятно, решили возглавить большие властные перемены в РФ, которые так или иначе, но нагрянут.

Такое мнение озвучил в Телеграм, блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит".

По его словам, не прошло и дня, как Следственный Комитет РФ, под руководством ФСБ начал расследование в отношении Малофеева, касательно его активности в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"И, хотя эту проверку пытаются подвязать под конкуренцию Малофеева на плацдарме торговли оружием, в действительности это "попытка Лубянки усмирить политические амбиции конкурирующей структуры на Гризодубовой, после возвращения Суркова включившей политический форсаж с перспективой передела после-Путинской России", - отмечает эксперт.

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