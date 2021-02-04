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Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности

Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На следующей пленарной неделе депутаты попытаются в третий раз назначить Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"В начале пленарной недели обязательно фракция ... причина собирать фракцию, это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет ...", - сказал Корниенко.

Корниенко уточнил, что процедуры предусматривают вынесение вопроса о назначении Витренко на обсуждение фракции с последующим сбором подписей. А по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать назначение не получается, а значит, нужна будет поддержка других народных депутатов.

Кроме того, следует отметить, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук сообщил, что голосов для назначения Юрия Витренко нет, но в то же время и других кандидатур нет.

Напомним, что первое голосование за назначение Витренко министром энергетики состоялось 17 января. Не хватило 40 голосов (за проголосовало 186 депутатов).

После чего его назначили исполняющим обязанности министра энергетики

28 января состоялось повторное голосование, но депутаты снова провалили назначение. За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

Юрий Витренко в 2018–2020 годах занимал пост директора "Нафтогазу". Также принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В январе 2021 года он заявил, что Украине было бы выгодно покупать российский газ у независимых от Газпрома компаний и разблокировать транзит газа из Средней Азии.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Министр энергетики, Юрий Витренко, Александр Корниенко.
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