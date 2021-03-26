Пандемия коронавируса круто повлияла на продолжительность жизни украинцев: ученые поделились данными

В Украине за 2020 год в результате влияния пандемии коронавируса продолжительность жизни снизилась на 0,8 лет у мужчин и на 0,88 лет у женщин - по сравнению с максимальными значениями за тот же год.

Об этом сообщают данные исследования НАН Украины.

Согласно данным исследования, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) по достижению 65 лет становиться более длинной для мужчин, чем для женщин - на 0,87 и на 0,67 лет соответственно по сравнению с максимумом 2020 года.

При этом темпы снижения продолжительности жизни по достижению 65 лет в конце 2020 года были особенно большими, и больше у мужчин - до 3-х месяцев потери ОПЖ за месяц.

По состоянию на декабрь 2020, кумулятивное (за 12 месяцев) падение продолжительности жизни при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва, на что могло повлиять тенденция на повышение смертей от COVID-19 среди мужчин.

Стоит напомнить, что ранее исследователи НАН дали прогноз, когда ожидать пик заболеваемости среди украинцев.