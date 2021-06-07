Стало известно, как локдауны повлияли на употребление алкоголя украинцами

Карантинные ограничения и самоизоляция, вопреки устоявшемуся стереотипу, не привели к увеличению потребления алкоголя населением Украины.

К таким выводам пришли Украинский институт будущего и "Нью Имидж Маркетинг Груп", пишет УНИАН.

Согласно данным их исследования, 82% украинцев не увеличили и не снизили количество потребляемого алкоголя на карантине.

При этом 6% украинцев признали, что начали пить больше, а 10% - меньше.

В целом 35% украинцев заявили, что не употребляют алкоголь вообще, еще 22% употребляют его несколько раз в год.

Лишь 9% жителей страны заявили, что употребляют алкогольные напитки ежедневно или по несколько раз на неделю.

При этом популярность алкоголя значительно выше среди мужчин, чем среди женщин.

Исследование проводилось среди 2400 респондентов посредством личного интервью, погрешность выборки не превышает 2%.

Напомним, ранее опрос показал, какие виды алкоголя наиболее популярны у украинцев.