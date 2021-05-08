Водка не в почете: стало известно, какой алкоголь чаще всего употребляют украинцы

Жители Украины предпочитают вино другим видам алкоголя.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Рейтинга".

Опрос показал, что употребляют алкогольные напитки 66% украинцев, в то время, как 32% не пьют вовсе.

Наиболее популярным напитком оказалось вино, его отметили среди предпочитаемых 36% опрошенных. Далее в списке идут:

пиво - 29%;

водка - 20%;

коньяк - 17%;

домашние вина и настойки - 14%;

шампанское - 12%;

виски - 7%;

самогон - 6%.

Остальные разновидности алкоголя набрали 1-2%.

Наибольшую популярность вина имеют на Западе и в Центре Украины. Жители восточных областей предпочитают водку.

Слабоалкогольные напитки вроде пива и вина пользуются популярностью у молодежи, а более крепкие - среди старшего поколения.

Вино потребляется женщинами вдвое чаще, чем мужчинами. А вот у мужчин наиболее популярными являются пиво и водка.

При том пиво предпочитают молодые мужчины, а водку - мужчины старшего возраста.

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