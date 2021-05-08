Водка не в почете: стало известно, какой алкоголь чаще всего употребляют украинцы

Жители Украины предпочитают вино другим видам алкоголя.
Об этом свидетельствуют данные исследования "Рейтинга".
Опрос показал, что употребляют алкогольные напитки 66% украинцев, в то время, как 32% не пьют вовсе.
Наиболее популярным напитком оказалось вино, его отметили среди предпочитаемых 36% опрошенных. Далее в списке идут:
Остальные разновидности алкоголя набрали 1-2%.
Наибольшую популярность вина имеют на Западе и в Центре Украины. Жители восточных областей предпочитают водку.
Слабоалкогольные напитки вроде пива и вина пользуются популярностью у молодежи, а более крепкие - среди старшего поколения.
Вино потребляется женщинами вдвое чаще, чем мужчинами. А вот у мужчин наиболее популярными являются пиво и водка.
При том пиво предпочитают молодые мужчины, а водку - мужчины старшего возраста.
Как сообщалось ранее, нарколог рассказал, можно ли употреблять алкоголь после перенесенного "ковида".