Со скандалом признанный нардепом Вирастюк принял присягу в Раде под крики "Ганьба" (фото и видео)

15 июня Василий Вирастюк в Верховной Раде Украины принял присягу народного депутата.

Об этом сообщил журналист "Телеграфа" с места событий.

Примечательно, что принятие присяги Вирастюком прошло под крики "Ганьба".

Так, к политической партии "Слуга народа" прибавился еще один нардеп.

Фото с места событий:

Кадры с Верховной Рады Украины, принятие присяги Василием Вирастюком:

Напомним, Ивано-Франковский суд не признал итоги голосования на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области 12 апреля, по которым 4 апреля победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

В то же время, 5 мая Центральная избирательная комиссия отказала Вирастюку, в регистрации народным депутатом Украины. Но уже 19 мая Василий Вирастюк, все-таки был признан нардепом.