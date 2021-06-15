Скачать
Вторник, 15.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Будем атаковать: как в команде Порошенко реагируют на пленки Бигуса и критику со стороны Зеленского
Будем атаковать: как в команде Порошенко реагируют на пленки Бигуса и критику со стороны Зеленского
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Больше тысячи новых случаев и 400 тяжелых больных: статистика коронавируса на 15 июня
Больше тысячи новых случаев и 400 тяжелых больных: статистика коронавируса на 15 июня
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать

Со скандалом признанный нардепом Вирастюк принял присягу в Раде под крики "Ганьба" (фото и видео)

Со скандалом признанный нардепом Вирастюк принял присягу в Раде под крики "Ганьба" (фото и видео)
10:48 Сегодня Телеграф

15 июня Василий Вирастюк в Верховной Раде Украины принял присягу народного депутата.

Об этом сообщил журналист "Телеграфа" с места событий.

Примечательно, что принятие присяги Вирастюком прошло под крики "Ганьба".

Так, к политической партии "Слуга народа" прибавился еще один нардеп.

Фото с места событий:

Василий Вирастюк принял присягу народного депутата

Василий Вирастюк принял присягу

Кадры с Верховной Рады Украины, принятие присяги Василием Вирастюком:

Напомним, Ивано-Франковский суд не признал итоги голосования на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области 12 апреля, по которым 4 апреля победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

В то же время, 5 мая Центральная избирательная комиссия отказала Вирастюку, в регистрации народным депутатом Украины. Но уже 19 мая Василий Вирастюк, все-таки был признан нардепом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

Все по теме:

Василий Вирастюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам
02 "Две страны, одна душа": в Чечне нашли "сестру" удерживаемого в Беларуси Протасевича
03 У Ярмоленко появился конкурент в борьбе за лучший гол на Евро-2020 (видео)
04 Есть четыре кандидатуры: выяснилось, кто может заменить Мендель у Зеленского
05 Украине в НАТО быть? Альянс сделал обнадеживающее заявление для Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Со скандалом признанный нардепом Вирастюк принял присягу в Раде под крики &quot;Ганьба&quot; (фото и видео)
Со скандалом признанный нардепом Вирастюк принял присягу в Раде под крики "Ганьба" (фото и видео)
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
Накануне саммита Байден ответил, считает ли Путина убийцей
Накануне саммита Байден ответил, считает ли Путина убийцей
Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз: Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)
Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз: Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь