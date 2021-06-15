Со скандалом признанный нардепом Вирастюк принял присягу в Раде под крики "Ганьба" (фото и видео)

15 июня Василий Вирастюк в Верховной Раде Украины принял присягу народного депутата.
Об этом сообщил журналист "Телеграфа" с места событий.
Примечательно, что принятие присяги Вирастюком прошло под крики "Ганьба".
Так, к политической партии "Слуга народа" прибавился еще один нардеп.
Фото с места событий:
Кадры с Верховной Рады Украины, принятие присяги Василием Вирастюком:
Напомним, Ивано-Франковский суд не признал итоги голосования на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области 12 апреля, по которым 4 апреля победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.
В то же время, 5 мая Центральная избирательная комиссия отказала Вирастюку, в регистрации народным депутатом Украины. Но уже 19 мая Василий Вирастюк, все-таки был признан нардепом.