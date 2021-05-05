Распиаренный Зеленским Вирастюк не получил мандат нардепа в Раде: как это случилось

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Василию Вирастюку, победившему на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, в регистрации народным депутатом Украины.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в среду, 5 мая

"ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля", - сказала член ЦИКа Виктория Глущенко.

Дело в том, что на данный момент отменен протокол о результатах выборов по округу № 87 и поэтому у ЦИК нет оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

За это решение проголосовали 12 членов ЦИК.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области, по которым победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.