Спустя неделю после выборов ЦИК объявила победителя на довыборах в Раду на 87 округе

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк объявлен победителем на довыборах в Верховную Раду на 87 округе (Ивано-Франковская область).
Об этом сообщается на официально ресурсе ЦИК.
По данным избиркома, за Вирастюка проголосовало 31,25% избирателей. Таким образом кандидат от "Слуги народа" обошел главного соперника – Александра Шевченко ("За Майбутнє") с отрывом в 749 голосов.
Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Коушилинский набрал 28,86% голосов.
Результаты голосования:
Стоит отметить, что довыборы в Верховную Раду на 87 округе состоялись еще 28 марта. Всю неделю члены избирательных комиссий не могли подвести их итоги, так как процесс блокировался.
Так, в одном из скандалов был замешан другой "слуга народа" – Николай Тищенко.
Напомним, что по результатам экзит-пола группы "Рейтинг", самовыдвиженец Александр Шевченко занимал первое место на выборах в 87 округе.
При этом, ранее Зеленский не скрывал, что поддерживает спортсмена Вирастюка, который баллотировался в народные депутаты.