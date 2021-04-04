Спустя неделю после выборов ЦИК объявила победителя на довыборах в Раду на 87 округе

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк объявлен победителем на довыборах в Верховную Раду на 87 округе (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщается на официально ресурсе ЦИК.

По данным избиркома, за Вирастюка проголосовало 31,25% избирателей. Таким образом кандидат от "Слуги народа" обошел главного соперника – Александра Шевченко ("За Майбутнє") с отрывом в 749 голосов.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Коушилинский набрал 28,86% голосов.

Результаты голосования:

Стоит отметить, что довыборы в Верховную Раду на 87 округе состоялись еще 28 марта. Всю неделю члены избирательных комиссий не могли подвести их итоги, так как процесс блокировался.

Так, в одном из скандалов был замешан другой "слуга народа" – Николай Тищенко.

Напомним, что по результатам экзит-пола группы "Рейтинг", самовыдвиженец Александр Шевченко занимал первое место на выборах в 87 округе.

При этом, ранее Зеленский не скрывал, что поддерживает спортсмена Вирастюка, который баллотировался в народные депутаты.