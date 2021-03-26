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Зеленский открыто пиарит кандидата в депутаты Вирастюка

Зеленский открыто пиарит кандидата в депутаты Вирастюка
11:50 Сегодня Телеграф Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, вечером провел совещание о ходе вакцинации против коронавируса COVID-19 и готовности медицинской системы в Ивано-Франковской области. И в этом не было бы ничего необычного, если бы не одно "но": совещался Зеленский с артистом и спортсменом, кандидатом в нардепы в 87-м мажоритарном округе Василием Вирастюком, который баллотируется от президентской партии "Слуга народа".

Об этом прямо в заголовке новости на официальном сайте президента Украины сообщает пресс-служба Зеленского:

Зеленский_пиар_Вирастюк_скрин(скриншот с сайта президента Украины)

В тексте сообщения же отмечается, что кроме кандидата в депутаты Вирастюка "во встрече приняли участие глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной общины (укр. громади) Зиновий Андреевич".

При этом центральная и большая часть новости на сайте президента Украины посвящена не обсуждению ситуации с коронавирусом в регионе с действующими представителями власти, а общению на эту тему Зеленского и Вирастюка:

Зеленский_пиар_Вирастюк_скрин2Зеленский_пиар_Вирастюк_скрин3

Как следствие, важность поднимаемых на совещании тем была в значительной степени нивелирована уровнем лиц, участвующем в нем, и если полномочия президента Украины, главы облгосадминистрации и председателя местной ОТГ не вызывают сомнений, то статус и полномочия кандидата в депутаты-мажоритарщики Вирастюка, а также его компетентность в вопросах вакцинации населения от коронавируса, вызывают вопросы.

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Также непонятно, как, по мнению пиарщиков Зеленского и "Слуги народа", столь явное использование административного ресурса на высшем уровне – Офисом президента Украины – в ходе предвыборной кампании соотносится с избирательным законодательством Украины.

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Впрочем, вопрос скорее риторический, ведь в аналогичная ситуация была в сентябре 2020 года, когда во время рабочей поездки в Тернопольскую область Зеленский появился с комиком Виктором Гевко, который шел на местные выборы.

Как сообщалось, довыборы в Верховную Раду пройдут 28 марта 2021 года. Они были объявлены после того, как народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил с себя депутатские полномочия. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Выборы, Агитация, Владимир Зеленский, Василий Вирастюк, Ивано-Франковщина, сайт президента Украины.
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