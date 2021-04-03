"Режут" голоса в пользу Вирастюка? Свежие данные о довыборах на Прикарпатье

На Ивано-Франковщине до сих идет подсчет голосов по округу № 87 на довыборах в Верховную Раду, где участвует распиаренный президентом Владимиром Зеленским спортсмен Василий Вирастюк.

По данным ЦИК, на данный момент обработано 92,3%. Тройка лидеров пока остается неизменной пока лидирует Василий Вирастюк. У него 31,30% (14 638 голосов), на втором месте с пятницы, 2 апреля, находится кандидат из "За майбутнє" Александр Шевченко 29,80% (13 936 голосов) и на третьем месте – ранее "серебрянный призер" гонки представитель всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский. У него – 28,79% (13464 голосов).

Отметим, что по данным "Чесно", голоса на Прикарпатье уже считают шестой день. Также представители движения заметили странную закономерность – результаты на трех участках, где победу одержал Шевченко, посчитали недействительными.

"Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса!" – пишут в "Честно".

Как сообщал "Телеграф", ранее вокруг мэра Доброполья Андрея Аксенова, выигравшего на довыборах в Донецкой области, возник скандал из-за организации незаконного референдума за группировку боевиков "ДНР".