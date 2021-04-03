Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским
США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским

"Режут" голоса в пользу Вирастюка? Свежие данные о довыборах на Прикарпатье

"Режут" голоса в пользу Вирастюка? Свежие данные о довыборах на Прикарпатье
15:33 Сегодня Телеграф

На Ивано-Франковщине до сих идет подсчет голосов по округу № 87 на довыборах в Верховную Раду, где участвует распиаренный президентом Владимиром Зеленским спортсмен Василий Вирастюк.

По данным ЦИК, на данный момент обработано 92,3%. Тройка лидеров пока остается неизменной пока лидирует Василий Вирастюк. У него 31,30% (14 638 голосов), на втором месте с пятницы, 2 апреля, находится кандидат из "За майбутнє" Александр Шевченко 29,80% (13 936 голосов) и на третьем месте – ранее "серебрянный призер" гонки представитель всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский. У него – 28,79% (13464 голосов).

Довыборы в ВР

Отметим, что по данным "Чесно", голоса на Прикарпатье уже считают шестой день. Также представители движения заметили странную закономерность – результаты на трех участках, где победу одержал Шевченко, посчитали недействительными.

"Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса!" – пишут в "Честно".

Как сообщал "Телеграф", ранее вокруг мэра Доброполья Андрея Аксенова, выигравшего на довыборах в Донецкой области, возник скандал из-за организации незаконного референдума за группировку боевиков "ДНР".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Верховная Рада, Выборы, ЦИК, Довыборы, Василий Вирастюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу
02 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
03 США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским
04 "От****тесь от Украины": у Лаврова разозлили сеть новым хамством в адрес Зеленского
05 Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
Авторы &quot;Спутника V&quot; оправдались за COVID у привитого президента Аргентины
Авторы "Спутника V" оправдались за COVID у привитого президента Аргентины
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
Появились новые официальные фото Елизаветы II с первым наследником престола
Появились новые официальные фото Елизаветы II с первым наследником престола
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь