Довыборы в Раду: Тищенко устроил скандал в окружной комиссии на Прикарпатье

На 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области все никак не может завершить подсчет голосов окружная избирательная комиссия. Из Киева в область прибыл десант из народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Николаем Тищенко, который уже успел вступить в конфликт с кандидатом Александром Шевченко.

Народные избранники появились в округе после заявлений рада кандидатов о массовых нарушениях во время голосования. В какой-то момент подсчет голосов был приостановлен. Это было связано с тем, что ряд членов ОВК, во главе с головой покинули место работы и лишили комиссию кворума. И только в четверг вечером, 31 марта, ЦИК заменила двух членов ОВК, дав ей возможность возобновить подсчет, сообщает ЦИК.

Страсти в ОВК накалились в ночь на 1 апреля. Об этом в своем facebook написала журналистка Марьяна Пецух. По ее словам, в два часа ночи Тищенко приехал в здание, где заседала комиссия. Перед этим он "наверное хорошо поужинал, почему-то упорно был уже в маске, чтобы не дышать ароматами". Народный депутат вместе с группой поддержки стал требовать от Шевченка встать на колени и извиниться, потому что он оскорбил весь украинский народ в виде народных избранников.

ОВК проголосовала, чтоб все покинули помещение. Однако, Шевченко отказался это делать, так как имеет право присутствовать в качестве кандидата. После дальнейших перепалок между сторонниками Тищенко и Шевченко, глава ОВК сделал перерыв в заседании до 11 утра 1 апреля.

Отметим, по данным ЦИК, в данный момент обработано 71,79% протоколов. Лидирует Василий Вирастюк от "Слуги народа". У него 31,30%. Его конкурент Александр Шевченко с 28,83% отстает всего на 78 голосов. Замыкает тройку лидеров кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 28,80%.

Напомним, согласно данным экзит-пола группы "Рейтинг" выборы на 87округе выиграл Александр Шевченко с 32,4% голосов.