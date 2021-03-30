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Развернулась нешуточная борьба: ЦИК не может определить победителя довыборов в Раду в Ивано-Франковской области

Развернулась нешуточная борьба: ЦИК не может определить победителя довыборов в Раду в Ивано-Франковской области
13:55 Сегодня Телеграф

На довыборах в Верховную Раду по округу №50 (Донецкая область) победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, а в Ивано-Франковской области (округ №87) результат до сих пор неизвестен: по предварительным результатам, лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, но его отрыв от ближайших соперников совсем небольшой. На данный момент обработано 67,52% участковых протоколов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, на данный момент уже посчитано 67,52% голосов избирателей по округу № 87. Лидером гонки пока остается "слуга" Василий Вирастюк. У него уже 31,30% (10 496 голосов).

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На втором месте с 28,88% (9686 голосов) находится представитель всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский, на третьем – кандидат из "За майбутнє" Александр Шевченко, он набрал 28,73% (9633 голосов).

Довыборы

Как сообщал "Телеграф", ранее вокруг мэра Доброполья Андрея Аксенова возник скандал из-за организации незаконного референдума за группировку боевиков "ДНР".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Ивано-Франковская область, Довыборы, Довыборы в Верховную Раду.
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