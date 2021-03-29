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Провал власти на Донбассе и борьба с Коломойским на Прикарпатье: что показали довыборы в Раду

Провал власти на Донбассе и борьба с Коломойским на Прикарпатье: что показали довыборы в Раду
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 28 марта, в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях прошли довыборы в Верховную Раду.

Результаты, известные на данный момент, а также общую ситуацию вокруг довыборов прокомментировал "Телеграфу" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Лично для меня странно, что во время такой тяжелой ситуации, какая сейчас в Украине в связи с третьей волной коронавируса, выборы не перенесли, - говорит Виталий Бала. - За прошлые сутки у нас - 8346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Ивано-Франковская область лишь недавно была в "красной зоне". В Донецкой области накануне выборов зарегистрировано 841 заболевание ковидом. Но переносить голосование не стали".

Виталий Бала

Эксперта удивляет довольно высокая как для довыборов и эпидемологической ситуации явка в округе №87 (Ивано-Франковщина).

"Согласно данным ЦИК, явка в Ивано-Франковской области составила 35,05%. Это довольно много. Я думал, будет на уровне Донецкой области – 20-21%. Впрочем, это можно объяснить тем, что и накал страстей в округе №87 был и остается куда более серьезным, нежели в округе №50. Согласно экзит-полам, практически на равных, с разницей в статистическую погрешность, идут партнер Коломойского, владелец "Буковеля" Александр Шевченко ("За майбутнє"), представитель ВО "Свобода" Роман Кошулинский и выдвинутый "Слугой народа" спортсмен, стронгмен и актер Василий Вирастюк. У всех – в районе 30%. Причем Шевченко и Вирастюк уже заявили о своей победе. Так что тут не исключены суды, закулисная борьба. В комиссиях сейчас явно пытаются как-то повлиять, чтобы чаша весов склонилось в сторону того или иного кандидата. Для "слуг" тут есть принципиальный момент. Отдать победу "человеку Коломойского" в то время, как за Коломойского взялись американцы – это будет серьезный удар по репутации Зеленского. Так что с интересом будет наблюдать, чем всё завершится на этом округе", - говорит эксперт.

Довыборы в Раду по 87 округу

В ситуации с 50-м округом, по словам Виталия Балы, всё стало более-менее ясно в середине марта, когда свою кандидатуру снял идущий от ОПЗЖ генпродюсер попавшего под санкции телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

"После этого конкурентов у городского головы Доброполья Андрея Аксенова, который шел от местной партии "Порядок", созданной структурами, подконтрольными Ринату Ахметову, не было. Это подтвердил подсчет более 90% бюллетеней, демонстрирующий тот же результат, что ранее экзит-пол - 65,5% голосов за добропольского мэра, которого ранее обвиняли в сепаратизме и наличии российского гражданства. Ближе всех к Аксенову смог подобраться лишь адвокат Валентин Рыбин, выдвинутый от "Партии Шария". Он набирает в районе 13%. Ну, а выставленный "Слугой народа" на этом округе председатель Покровской райгосадминистрции Андрей Бондаренко – лишь пятый с примерно 3%. Показательно, как по мне. Такой результат демонстрирует, что политика центральной власти не находит поддержки на востоке, выглядит, как минимум, неубедительной", - резюмирует Виталий Бала.

Гражданская сеть "ОПОРА" заявила о ряде нарушений во время избирательного процесса 28 марта.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Верховная Рада, Выборы, Виталий Бала, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко, Владимир Зеленский, Василий Вирастюк, Артем Марчевский.
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