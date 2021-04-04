Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец

Центральная избирательная комиссия обнародовала в воскресенье, 3 апреля, что подсчитаны 100% голосов на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области. Победителем назван кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

Учитывая, что с начала выборов прошла неделя, а экзит-полы показывали практически равные шансы партнера Коломойского, владельца "Буковеля" Александра Шевченко ("За майбутнє"), представителя ВО "Свобода" Романа Кошулинского и спортсмена, стронгмена, актера Василия Вирастюка ("Слуга народа"), битва шла за каждый голос. А потому результат, каким бы он ни был, изначально вызывал сомнения. Почему всё получилось именно так – и чего ждать дальше, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Политический эксперт Евгений Магда видит в "победе" Василия Вирастюка ряд составляющих, на которые призывает обратить внимание.

"Во-первых, один из самых сильных людей Украины победил, очевидно, не по правилам фейр-плей (честная игра - свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. – Авт.). Голосования были отменены на пяти участках. Это много. Ну, а пояснения Вирастюка, что он решил баллотироваться потому, что его об этом попросил Владимир Зеленский, сыграет скорее против Вирастюка, чем в его пользу. Во-вторых, нужно обратить внимание на то, что команда "Слуги народа" использовала методы админресурса, которые были свойственны украинской политике до прихода Зеленского на пост президента. Они противоречат абсолютно всей той риторике, с которой выступали Зеленский и "Слуги народа". Конечно, сейчас соратники Зеленского постараются сказать, что "это совсем не так, как вы думаете". Но умных людей в Украине куда больше, чем предполагает себе Владимир Александрович и его окружение", - подчеркивает Евгений Магда.

Он считает, что крупной ошибкой Зеленского будет представить, например, нашим западным партнерам, поражение Шевченко, известного как соратника Коломойского, как борьбу с самими Коломойским.

"Опять-таки, на Западе не дураки – и хорошо знают, как работает украинское "правосудие" и украинская уже практически в кавычках политика. Поэтому подобные словесные упражнения могут сыграть против Украины в целом, а не только против самого Зеленского", - предостерегает эксперт.

По мнению Евгения Магды, на 87 округе, где были "десант" провластных депутатов, затягивания подсчета и так далее - мы увидели модель того, как Зеленский будет пытаться сохранить себе власть.

"И эти действия четко свидетельствуют о том, что Зеленский и его команда за неполные два года поняли – то, что они натворили, находясь у власти, не останется безнаказанным после того, как власть в стране изменится. А в демократической стране смена власти, как известно, происходит в обязательном порядке", - напоминает Евгений Магда.

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает: "Похоже, схема была проста: +100 приписанных бюллетеней за одного из кандидатов на больших участках и 50 на малых. Количество отсутствующих бюллетеней при пересчете, но предварительно записанных в протокол, примерно такова. Но не все подписали такие протоколы, что, собственно, и привело к пересчету".

Фактически, по словам эксперта, была конкуренция двух избирательных моделей: подкуп членов комиссий с одной стороны и административный ресурс - с другой.

"Победил административный ресурс, - резюмирует Александр Палий. – Подкуп не менее опасен, потому что он разрушает основы справедливости и порядка. В то же время, эта схема коррумпирования членов комиссий, привычная для сельских районах других регионов, кажется, впервые так массово зафиксирована на Прикарпатье".

По мнению эксперта, для Зеленского победа Вирастюка была важной, чтобы показать, что он все еще может выигрывать в различных регионах.

"Но финальную точку ставить рано, - предупреждает Александр Палий. – Думаю, Коломойский будет действовать привычно, через суды".

Отметим, что после весьма спорной победы кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду на 87 округе, самый сильный человек нарвался на волну критики в соцсетях.

Напомним, что на состоявшихся 28 марта, как и на Ивано-Франковщине, довыборах в 50-м округе на Донетчине, уверенно победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, к которому имеется немало вопросов.