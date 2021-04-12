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Суд не признал победу "протеже" Зеленского на довыборах в Раду: эксперт указал на важный момент

Суд не признал победу "протеже" Зеленского на довыборах в Раду: эксперт указал на важный момент
15:04 Сегодня Телеграф

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франоковской области, по которым победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты и главный конкурент Вирастюка по этому округу Александр Шевченко в Facebook.

"Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол", - заявил Шевченко, отметив, что "теперь дело за ЦИК".

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"Телеграф" решил выяснить, насколько в связи с этим можно считать противоправной и саму победу Вирастюка. Как рассказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, победа Вирастюка на данный момент не аннулирована.

"На данный момент противоправной признана деятельность окружной избирательной комиссии (ОИК), которая в итоговом протоколе о голосовании на округе не учла результаты отдельных участков, которые должна была, по мнению Ивано-Франковского окружного админсуда, учесть. Протокол ОИК по результатам выборов не отменен", - подчеркнул эксперт.

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По словам Бондаренко, действительно, как и говорил Шевченко, отменить протокол результатов довыборов по 87-му округу может только ЦИК.

"Я так понимаю, что именно туда представители Шевченко будут теперь обращаться с соответствующи решением суда. Как будет реагировать ЦИК – неизвестно", - добавил он, отметив, что пока можно говорить лишь о том, что в итоговом протоколе ОИК не были учтены результаты с отдельных участков, которые интересуют как раз Шевченко.

Как сообщал "Телеграф", на довыборах в Верховную Раду по округу № 50 (Донецкая область) стал Андрей Аксенов, занимавший пост городского головы Доброполья, принимавший участие в организации "референдума за "ДНР".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Александр Шевченко, Василий Вирастюк, Довыборы в Верховную Раду.
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