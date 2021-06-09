Осталось только принять присягу: Вирастюк официально зарегистрирован депутатом

Василию Вирастюку, которого ранее ЦИК признала нардепом после скандального голосования на довыборах на Прикарпатье, осталось принять лишь присягу, дабы полномочия его как парламентария вступили в силу.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА в Facebook.

"Это уже конечный результат процесса выборов. Вирастюку осталось только принять присягу, чтобы приступить к полномочиям, это будет на следующей неделе, судя по календарному плану Верховной Рады", - говорится в комментарии к посту о регистрации Вирасюка нардепом по его заявлению в понедельник, 7 июня.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области, по которым победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.