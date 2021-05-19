ЦИК решила вопрос с признанием Вирастюка нардепом

Распиаренного президентом Владимиром Зеленским Василия Вирастюка, победившего на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, все-таки признали нардепом, несмотря на отказ в регистрации таковым ранее.
Об этом пишет Центральная избирательная комиссия в Facebook.
"Учитывая решения судов и позицию Большой Палаты Верховного Суда, Комиссия признала голосования на шести участках недействительным и установила результаты без их учета", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Телеграф", ранее Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области, по которым победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.