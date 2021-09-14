Разумков в конфликте с Зеленским может потерять кресло спикера Рады, - эксперт

Политолог рекомендует Дмитрию Разумкову не перегибать палку в плане критики Банковой

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, по данным источников "Телеграфа", продолжает противостояние с Офисом президента, а именно, с Владимиром Зеленским. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что спикер Рады вопреки "слугам народа" отправил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. На фоне неоднократных слухов о его вероятной отставке, сам Разумков заявил, что процедура его снятие с должности не запущена.

О том, почему разгорается конфликт между Разумковым и Зеленским и к чему он может привести, "Телеграфу" рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Конфликт, действительно, есть. А его обострение может привести к потере Разумковым кресла спикера, – говорит Андрей Золотарев. – При этом Дмитрий – умный парень, прекрасно понимает, что без кресла он "обнуляется". Ресурс кресла – это его основной капитал. Возможно, команда, которая сформировалась вокруг Разумкова (порядка 20 депутатов, вращающихся вокруг спикера) подталкивают его к отстройке от президента, к демонстрационной фронде. Возможно, они связывают свои перспективы с Разумковым и рассчитывают, что он станет следующим президентом. Но пока такие перспективы – не ахти, что демонстрируют те же соцпросы".

По мнению эксперта, Разумков явно переигрывает (не в смысле побеждает, а в смысле перегибает палку с критикой). Как следствие – отношения между ним и президентом стремительно ухудшаются.

"В интересах Разумкова – оставаться в кресле спикера, но выглядеть несколько иным, чем президента и его команда. Но не перегибать палку, – поясняет Андрей Золотарев. – А если он продолжит действовать в том же духе, в октябре-ноябре может произойти обострение и развязка этого конфликта. А именно – попытка смещения Разумкова. Сейчас команда президента к этому не готова. Понимают, что голосов на это не хватает. Но если вопрос станет ребром, будут действовать по принципу – вижу цель, не вижу препятствий".

Ранее Дмитрий Разумков раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о вынесении на референдум вопроса о том, чтобы построить "стену" с оккупированным Донбассом.

Также спикер сделал острый выпад в адрес внештатного советника председателя Офиса президента Алексея Арестовича – за его предложение о переименовании Украины.

Как сообщалось ранее, Разумков заключил союз с мэром Киева Виталием Кличко, которого Офис президента давно уже хочет сместить с этой позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Разумков прокомментировал слухи о том, что он метит на президентский пост.