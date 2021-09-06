Укр

Разумков резко отреагировал на предложение Арестовича переименовать Украину

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Дмитрий Разумков Новость обновлена 06 сентября 2021, 15:35
Дмитрий Разумков

Разумков предложил заняться настоящими реформами.

Глава парламента Дмитрий Разумков скептически отнесся к идее спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о необходимости для Украины сменить имя на Русь-Украину.

Об этом он рассказал во время брифинга перед началом новой сессии Верховной Рады.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", — сказал он.

По его словам, Украине на самом деле нужны реформы и перемены, но не такие.

Разумков выразил убеждение, что у 99% украинцев не возникает проблем с названием нашей страны, а поднимать хайп на этой теме не является государственнической позицией.

После этого он предложил работать над реальными реформами, а не "играться" с названиями страны.

Также он подчеркнул, что не знает в каком состоянии находятся люди, которые дают подобные комментарии. Помимо того, он добавил, что у него нет информации о том, что такая инициатива обсуждается с президентом. После чего выразил надежду, что это фейк.

Комментарий Разумкова на видео с 8:40.

Как сообщалось ранее, Арестович заявлял, что возвращение Украине исторического названия Русь является "стратегическим нарративом", ведь чем активнее наша страна будет напоминать, что является наследницей Руси, тем менее уверенно будет чувствовать себя Кремль.

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