Рус

Разумков різко відреагував на пропозицію Арестовича перейменувати Україну

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Разумков Новина оновлена 06 вересня 2021, 15:35
Дмитро Разумков

Разумков запропонував зайнятися справжніми реформами.

Глава парламенту Дмитро Разумков скептично поставився до ідеї спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича про необхідність для України змінити ім’я на Русь-Україну.

Про це він розповів під час брифінгу перед початком нової сесії Верховної Ради.

"Іноді краще жувати, ніж говорити", — сказав він.

За його словами, Україні насправді потрібні реформи та зміни, але не такі.

Разумков висловив переконання, що у 99% українців не виникає проблем з назвою нашої країни, а підіймати хайп на цій темі не є державницькою позицією.

Після цього він запропонував працювати над реальними реформами, а не "гратися" з назвами країни.

Також він підкреслив, що не знає в якому стані знаходяться люди, які дають подібні коментарі. Крім того, він додав, що у нього немає інформації про те, що така ініціатива обговорюється з президентом. Після чого висловив надію, що це фейк.

Коментар Разумкова на відео з 8:40.

Як повідомлялося раніше, Арестович заявляв, що повернення Україні історичної назви Русь є "стратегічним наративом", адже чим активніше наша країна буде нагадувати, що є спадкоємицею Русі, тим менш впевнено почуватиметься Кремль.

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