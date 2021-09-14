Отношения Зеленского с Разумковым резко ухудшились, они даже не разговаривают, - источник

Инсайдеры сообщили "Телеграфу" о том, что у Зеленского и Разумкова случился жесточайший конфликт

Противостояние спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с Офисом президента Украины вышло на новый уровень.

Об этом "Телеграфу" сообщили осведомленные источники.

Неофициально в "Слуге народа" прокомментировали "Телеграфу", что спикер якобы продолжает противостояние с ОП, а конкретно — с Владимиром Зеленским.

"У них с Зеленским сейчас жесточайший конфликт, они даже не разговаривают. Поэтому он не преминул воспользоваться возможностью и поломать планы ОП. Плюс к этому подключился Ринат Ахметов, который хочет "сбит" законопроект. Все это произошло не без его вмешательства. Он даже программу ("Большая деолигархизация". — ред.) сказал закрыть, чтобы не подыгрывать в этом", — прокомментировал нам не под запись один из нардепов.

Отметим также, что журналист "Телеграфа" Юлия Забелина в своем Телеграмм-канале обратила внимание на то, как некоторые спикеры, вероятно, по просьбе Офиса президента, бьют по Разумкову за его повторное заболевание коронавирусом. В частности, эксперты в один голос указывают, что спикер ВРУ отказался от вакцинации.

"Теперь против него используют информацию о том, что он не сделал прививку от ковид. Кто пропустил: Разумков на прошлой неделе рассказал, что второй раз заразился коронавирусом. И вот ряд блогеров в "Фейсбуке" (а офис президента, для тех кто не знает, сотрудничает с рядом политологов, блогеров и журналистов, которые пишут посты по их методичкам и темам) сегодня написали, что, мол, как нехорошо, Разумков — антивакцинатор", — пишет журналист.

В качестве примера Забелина прикрепила несколько постов из "Фейсбука", которые подтверждают ее слова.

Напомним, что Дмитрий Разумков раскритиковал внештатного советника председателя Офиса Президента Алексея Арестовича. После его заявления о переименовании Украины Разумков посоветовал Арестовичу заняться настоящими реформами.

Также "Телеграф" сообщал, что Дмитрий Разумков второй раз заболел коронавирусом.