Укр

Дмитрий Разумков заболел коронавирусом

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Дмитрий Разумков Новость обновлена 10 сентября 2021, 19:59
Дмитрий Разумков

Вирус выявил тест перед мероприятием.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил позитивный тест на коронавирус. COVID-19 выявили случайно — в рамках формального тестирования перед Ялтинской европейской стратегией (YES).

Об этом политик сообщил в Facebook.

Разумков должен был участвовать 11 сентября в дискуссии о верховенстве права в Украине. Тест, который он сделал накануне мероприятия 10 сентября показал положительный результат на заболевание. Как отмечает глава ВР — симптомов он не ощущал. Самочувствие оценивает как хорошее, при этом готовится выступить онлайн при такой возможности.

Впереди у Разумкова — самоизоляция и работа дистанционно.

Накануне Разумков присутствовал на массовом мероприятии "Молитвенном завтраке" восьмого сентября, который собрал около тысячи человек.

Ранее "Телеграф" писал, что количество зараженных коронавирусом за сутки в Украине превысило 3,6 тысяч человек. Количество заболевших будет расти — сказываются празднования Дня Независимости и начало учебного года. Не дать вспышке коронавируса расшириться может только быстрое тестирование — при появлении первых симптомов.

Вакцинация также может помочь сдержать рост количества больных коронавирусом и вернуть украинцам обычную жизнь, так как это произошло в Дании. Пока что в Украине готовятся к "желтой зоне" и обсуждают, какие привилегии получат жители страны, которые успели сделать прививки.

Дмитрий Разумков
Украина
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