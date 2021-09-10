Укр

Мы вышли на другой уровень COVID-19. Сейчас важно не дать волне подняться

Автор
Т. Жиравецкий
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Нужно активно делать тесты Новость обновлена 10 сентября 2021, 11:08
Нужно активно делать тесты

Сейчас в сутки фиксируют более 3,6 тыс. заражений COVID-19.

В Украине продолжает расти количество новых случаев заболеваний коронавирусом. Вскоре цифра вообще может достичь 4 тыс. человек в сутки. Чтобы этого не произошло нужно активно делать тесты при наличии первых признаков COVID-19.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

"Мы вышли на другой уровень. 3600+ новых случаев уже два дня подряд и 1000+ госпитализаций. Сейчас важно сдержать рост и не дать волне подняться.

Здесь может помочь только больше тестов! Поэтому делайте тесты, если не болели и имеете признаки ковиду! Халявы, видимо, не будет и мы сами отвечаем за наше здоровье!"- пишет Жиравецький.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство здравоохранения планирует внести поправки в карантинные нормы и позволить вакцинированным украинцам чувствовать себя более комфортно во время вероятного локдауну.

Напоминаем, что в ближайшие дни комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях рассмотрит вопрос о введении "желтой зоны" по всей территории Украины.

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