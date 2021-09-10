Более 3,5 тысячи заражений коронавирусом: ситуация в Украине продолжает ухудшаться

Наибольшее количество заболеваний зарегистрировали в столице.

В Украине за сутки четверга, 9 сентября, зафиксировали 3615 новых случаев заражения COVID-19 — количество больных с каждым днем становится все больше.

Об этом в пятницу утром, 10 сентября, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

В число заболевших за предыдущие сутки лиц входят 348 детей и 61 медицинский работник.

Также за 9 сентября в украинские больницы госпитализировали 1056 человек из коронавирусом. Еще 76 человек умерли от болезни. За сутки от COVID-19 выздоровели чуть более 1,3 тысячи человек.

Сейчас общее количество заболевших коронавирусом граждан в Украине составляет более 2 млн 310,5 тыс. человек. Что касается летальных случаев, то их в стране зафиксировали аж 54 251.

За время пандемии от коронавирусной инфекции выздоровели почти 2 млн 219 тыс. граждан. Чуть больше, чем 12 млн 217 тыс. украинцев сделали ПЦР-тесты.

За сутки 9 сентября крупнейшее количество новых случаев зафиксировали в г. Киев (всего там заболели 406 человек), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве Украины вацинированым гражданам планируют дать больше возможностей, чем тем, кто не получил прививку.

Напоминаем, что в ближайшие дни Украину могут ввести в "желтую" карантинную зону.