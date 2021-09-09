В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19: где обстановка хуже всего
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На утро четверга, 9 сентября, в Украине резко подскочило суточное число новых случаев коронавируса — если днем ранее было 2 772 заболевших, то теперь эта цифра поднялась до 3 663 случаев.
Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".
Стоит заметить, что все лето и начало осени суточное число новых случаев не превышало отметки в 3 тысячи, — а теперь резко поднялось сразу почти на тысячу за день.
В последний раз больше заболевших фиксировали еще 22 мая.
В целом, за сутки 8 сентября в Украине зарегистрировали:
- 3 663 новых случаев;
- 981 госпитализированного;
- 61 летальный случай;
- 1 546 выздоровевших.
При этом, больше всего новых больных появилось за сутки в Киеве, на Львовщине, Харьковщине, Одесчине и Днепропетровщине.
Тем временем за сутки также вакцинировали 161 169 людей (5 722 212 с начала вакцинации).
Как сообщал "Телеграф", вскоре Украина может вернуться в "желтую" зону карантина из-за все более ухудшающейся ситуации с коронавирусом.
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