В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19: где обстановка хуже всего

На утро четверга, 9 сентября, в Украине резко подскочило суточное число новых случаев коронавируса — если днем ранее было 2 772 заболевших, то теперь эта цифра поднялась до 3 663 случаев.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Стоит заметить, что все лето и начало осени суточное число новых случаев не превышало отметки в 3 тысячи, — а теперь резко поднялось сразу почти на тысячу за день.

В последний раз больше заболевших фиксировали еще 22 мая.

Статистика COVID-19 в Украине

В целом, за сутки 8 сентября в Украине зарегистрировали:

3 663 новых случаев;

981 госпитализированного;

61 летальный случай;

1 546 выздоровевших.

При этом, больше всего новых больных появилось за сутки в Киеве, на Львовщине, Харьковщине, Одесчине и Днепропетровщине.

Тем временем за сутки также вакцинировали 161 169 людей (5 722 212 с начала вакцинации).

Как сообщал "Телеграф", вскоре Украина может вернуться в "желтую" зону карантина из-за все более ухудшающейся ситуации с коронавирусом.