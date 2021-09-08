Украину могут вернуть в "жёлтую зону"? Что это значит и что на самом деле заявил Шмыгаль

Шмыгаль объяснил, что значат заявления о переходе Украины в "желтую зону" карантина.

Украину с понедельника могут вернуть в "желтую зону" по угрозе распространения COVID-19. Об этом накануне предупредил министр здравоохранения Виктор Ляшко, а в среду, 8 сентября, об этом заговорил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Трансляция с заседания Кабмина доступна в его канале в YouTube.

Шмыгаль отметил, что уже по состоянию на утро среды в Украине зафиксировали более 2,7 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом и добавил, что их число ежедневно растет.

"Ради избежания возможных жестких локдаунов и "красных зон", мы должны действовать на упреждение", — сказал он.

По его словам, Кабмин возвращается к регулярным заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Шмыгаль указал, что в ближайшие дни на рассмотрение этой комиссии будет внесен вопрос о введении "желтой зоны" по всей Украине.

Премьер в очередной раз напомнил, что Украину от локдауна может уберечь лишь массовая вакцинация населения. По его данным, в Украине лишь почти 5,7 миллиона человек сделали прививку, а завершили курс вакцинации и вовсе лишь 4,4 миллиона жителей.

Он подчеркнул, что в Украине есть "абсолютно достаточное" количество вакцин, а также развернута широкая инфраструктура пунктов вакцинации.

Заявление Шмыгаля с 3:20

Напомним, "желтая зона" карантина не предусматривает остановку работы общественного транспорта, однако подразумевает введение ограничений на посещение и проведение массовых мероприятий.

В "зеленую зону" Украина перешла 9 июня, после чего большинство карантинных ограничений были временно сняты.