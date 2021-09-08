В Минздраве готовят "поблажки" для вакцинированных украинцев: Ляшко рассказал детали

Вакцинированным украинцам возможно удастся избежать локдауна.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине "прогнозируемо" ухудшается, но в правительстве задумались о том, чтобы даже в случае ужесточения ограничений вакцинированные украинцы могли продолжать жить в комфортных условиях.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания Кабмина.

По его словам, вместе с ростом количества новых случаев заболевания наблюдается и повышение числа госпитализаций. Впрочем, он добавил, что в настоящее время ситуация не является критической.

Вместе с тем он рассказал, что Минздрав вместе с другими министерствами работают над внесением поправок к карантинным нормам, которые позволят вакцинированным украинцам чувствовать себя более комфортно в условиях более жестких противоэпидемических мероприятий.

В частности, по его словам, большинство ограничений "желтой" и "красной" зон не будут применяться при наличии привитых коллективов или посетителей, поскольку в настоящее время "COVID-19 становится пандемией не вакцинированных".

Ляшко уточнил, что для "желтой" зоны будет достаточно одной дозы вакцины, а вот для "красной" уже понадобится пройти полный курс. То есть две дозы вакцины, или одна для привитых средством Johnson & Johnson.

Новые ограничения будут введены спустя семь дней после одобрения таких мер Кабмином, а до тех пор все заведения Украины продолжат работать по правилам "зеленой" зоны.

Выступление Ляшко с 20:27

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что вопрос о введении в Украине "желтой зоны" карантина будет рассмотрен в ближайшие дни.