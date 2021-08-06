Разумков нашел способ красиво позлить Зеленского с Ермаком перед выборами

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на фоне разногласий с Офисом президента и украинским лидером Владимиром Зеленским заключил политический союз с другим неугодным Банковой политиком - мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом в статье для "Телеграфа" пишет политический обозреватель Юлия Забелина.

Она напомнила, что Разумков проигнорировал выездное заседание СНБО и заседание возглавляемого львовским мэром Андреем Садовым президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте.

В то же время, он посетил Украинский муниципальный форум в Одессе во главе с Кличко, которого давно уже хотят сместить с поста столичного мэра в пользу более лояльного к власти политика. В частности, сам Зеленский уже критиковал бывшего боксера за работу на президентскую кампанию в ущерб Киеву.

"Публичное появление Разумкова и Кличко вместе – лишний способ позлить Офис президента и самого Зеленского", - пишет Забелина.

"Телеграф" попросил пресс-службу мэра прокомментировать этот новый политический союз, однако у Кличко пока от официального ответа воздерживаются.

Зато неофициальные источники Забелиной в окружении мэра говорят, что пока этот союз необходим, но на выборы УДАР пойдет один.

Больше о политических маневрах спикера Рады читайте в материале "Телеграфа": Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко.