Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков продолжает политический развод с командой Владимира Зеленского, с которым последние полгода у него натянутые отношения. Недавнее появление Разумкова с Виталием Кличко на муниципальном форуме в Одессе очередное тому подтверждение. На такие выходы еще недавно близкого к ним спикера на Банковой реагируют с раздражением, и говорят, что в планах на осень – попытка его замены на более лояльного человека. Подробнее о раскладах в материале «Телеграфа».

29 июля Дмитрий Разумков приехал на Украинский муниципальный форум в Одессе, который организовала Ассоциация городов, возглавляемая Кличко. При этом, проигнорировал заседание президиума Конгресса Местных и региональных властей при президенте. Конгресс был создан как раз в пику Ассоциации городов Кличко, как альтернативный орган по сотрудничеству с мэрами. Курируют конгресс глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а возглавляет организацию мэр Львова Андрей Садовой, у которого сформировались очень хорошие отношения с Офисом президента.

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Публичное появление Разумкова и Кличко примечательно тем, что оба политика сейчас тяжело ладят с Банковой. Столичного мэра, как неоднократно писал «Телеграф», хотят сместить с поста главы Киевского городской государственной администрации и поставить туда лояльного президенту человека. Даже сам Зеленский уже открыто критикует столичного градоначальника и говорит о том, что Кличко забыл о своих обязанностях мэра и строит президентскую кампанию.

Не менее интересные отношения у главы государства сейчас и с Разумковым. Последний неоднократно выступает против решений и действий Офиса президента. Например, поддерживает не все решения, которые выносятся на практически еженедельные заседания Совета национальной безопасности и обороны, в частности, санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Также, спикер неоднократно критиковал законопроект об олигархах, который разработали на Банковой. А недавно вообще пропустил выездное заседание СНБО на Донбассе, объяснив это занятостью из-за командировки на юг страны. Кроме того, обменивается «любезностями» спикер и с советником главы ОП Михаилом Подоляком. Последний в одном из интервью упрекал спикера, что Разумков слишком занялся построением имиджа и его окружение намерено распускает слухи про возможную отставку.

Поэтому публичное появление Разумкова и Кличко вместе – лишний способ позлить Офис президента и самого Зеленского. «Телеграф» обратился с просьбой прокомментировать, возможен ли союз Кличко и Разумкова к пресс-службе мэра, но на момент выхода статьи ответа так и не получил. Хотя неофициально в окружении Кличко говорят, что спикер парламента это сейчас просто нужный союзник, а вот идти на выборы УДАР будет самостоятельно. Похожее говорят и в окружении Разумкова, давая понять, что сотрудничество с Ассоциацией городов – хороший способ для команды спикера выстроить правильную коммуникацию с теми местными властями и главами городов, которые не поддерживают Зеленского и его Офис. А это, в свою очередь, пригодится во время будущей избирательной кампании. Только не президентской, а парламентской. По словам депутатов, близких к Разумкову, пока у спикера рассматривают возможность самостоятельного похода в Верховную Раду.

«Как такового штаба у него еще нет, но есть рабочие группы, которые занимаются его медиа позиционированием, имиджем, месседжами, поездками в регионы», - комментирует один из депутатов, сотрудничающих со спикером.

Разумков за время спикерства смог выстроить хорошие отношения со всеми фракциями парламента, и сейчас условная группа Разумкова, по словам нескольких собеседников, колеблется от 40 до 50 человек, и это только в «Слуге народа», среди которых – глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, нардепы Василий Мокан, Сергей Бабак. Причем, поддерживающие его есть и в других фракциях – от «Европейкой солидарности», до «Батькивщины» и ОПЗЖ. Среди депутатов, которые вовлечены в работу со спикером, называют, например, Андрея Николаенко из «Батькивщины».

«В каждой фракции у него есть до 5 депутатов, готовых сотрудничать с новым проектом Димы, это не считая того, что у него есть симпатики уже и в регионах и в местных советах»,- комментирует источник в окружении спикера. Хотя публично на своей пресс-конференции Дмитрий Разумков и заявил, что пока никаких проектов не строит.

Конечно, такое положение дел не устраивает Банковую. Мало того, что Разумков был публичным спикером Зе-команды во время избирательной кампании Зеленского, так сейчас он председатель Верховной Рады и необходим для принятия нужных ОП законопроектов. Имея нелояльного спикера парламента, с этим могут возникнуть проблемы, поэтому на Банковой уже несколько месяцев всерьез обсуждают замену Разумкова. Уже даже нашли кандидатуру – первого вице-спикера ВРУ Руслана Стефанчука, близкого к Зеленскому. Вот только, по словам собеседников в «Слуге народа», все упирается в то, что под назначение Стефанчука спикером голосов будет еще меньше, чем за снятие Разумкова.

Фото: РБК-Украина

«Даже те, кто не входит в группу Разумкова в "Слуге народа", все равно не хотят поддерживать его снятие, потому что во-первых, он воспринимается как человек команды, а во-вторых, всех устраивает, что он действует по регламенту. Если поставить Стефанчука, то ОП его «поломает», он начнет креативить с регламентом, а значит, выполнять «хотелки» Банковой. Для ОП вопрос Разумкова и его отставки сейчас принципиальный»,- комментирует не под запись один из народных депутатов.

А значит, для снятия спикера, нужно либо создавать политический кризис и насильно склонять к миру самостоятельного главу ВРУ либо терпеть двоевластие, которое с осени так или иначе обострится еще больше, обозначив два центра – парламент и Офис президента.

В открытую конфликтовать с Разумковым и публично его критиковать Зеленский пока не собирается, учитывая, что у спикера в ВРУ достаточно высокий уровень доверия среди населения. Хотя и отмежеваться от Зе-команды для успеха своего проекта, спикеру будет очень сложно. Однако, по словам социологов, пятипроцентный барьер условная партия Разумкова уже сейчас может преодолеть.

«В обществе существует запрос на такого политика, как Дмитрий Разумков. Более 30% ему доверяют - это люди, которые выступают за спокойную и сдержанную политику, «и вашим, и нашим». Но его поддержка сейчас смещена на Восток Украины. Хотя его партия точно бы имела право на прохождение 5% барьера, хоть таких цифр сейчас у нас нет, мы измеряем доверие по отношению к нему. Частично это будут голоса, отобранные у «Слуги народа», в основном, у ОПЗЖ, у "Батькивщины", у того же Владимира Гройсмана. А вот до президентской кампании еще нужно поработать, потому что он воспринимается как человек Зеленского», - рассказал глава социологического агентства «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью «Телеграфу», полный текст которого будет опубликован в ближайшие дни.

Фото: РБК-Украина

Для того, чтобы окончательно оформить развод с Банковой, Разумкову необходимо уже только одно: заявить о своем самостоятельном походе на выборы, но к такому фальстарту, будучи не только спикером Верховной Рады, но и политтехнологом, он не готов, а значит, осенью в парламенте точно будет неспокойно.