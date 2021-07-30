Разумков демонстративно избежал встречи с Зеленским

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не станет принимать участия в заседании СНБО в пятницу, 30 июля.

Об этом он рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется", - сказал он.

Разумков с 28 по 30 июля находится в командировке в Николаевской и Одесской областях.

Он указал, что запланировал ее еще две недели назад, а новость о заседании СНБО появилась лишь два дня назад.

Поэтому, по словам Разумкова, он не может отменить свои рабочие поездки, поскольку "привык выполнять то, что обещает".

Отметим, что СНБО 30 июля проведет очередное заседание. В этот раз оно будет выездным и пройдет в Краматорске (Донецкая область).

Как сообщалось ранее, эксперты и политологи давно заметили, что Разумков давно отстранился от команды Зеленского. Он в последнее время выступает с критикой инициатив президента и "слуг народа". В частности, он раскритиковал решения СНБО о введении санкций против граждан Украины, а также тему референдума о строительстве стены на Донбассе.

Сам же Разумков, комментируя свои расхождения во взглядах с Зеленским, предлагает "не искать черную кошку в черной комнате".

Как сообщалось ранее, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань прокомментировал "Телеграфу" слухи о том, что Разумкова могут отправить в отставку.