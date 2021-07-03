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Банковая против Разумкова: избавится ли Офис президента от неугодного спикера на этот раз?

Банковая против Разумкова: избавится ли Офис президента от неугодного спикера на этот раз?
08:02 Сегодня Телеграф

Вновь активизировались слухи о том, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который периодически критикует инициативы президента Владимира Зеленского, могут попытаться отправить в отставку. Игры председателя парламента и Офиса президента прокомментировал для "Телеграфа" профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань.

Профессор отмечает: "Спикер ВР в силу того, что парламент в Украине играет заметную роль (это вам не РФ или другие постсоветские страны) – должен занимать более сбалансированную позицию, поскольку ему нужно искать компромиссы, следить за процедурой. Если в начале деятельности Рады был турборежим, и Разумков в нем принимал участие, то теперь его позиция – действительно более взвешенная".

Говоря о рейтингах, Алексей Гарань напомнил опросы, которые показывали, что баланс доверия-недоверия у Разумкова сравним с Зеленским.

"Но если говорить об электоральном рейтинге, то он у спикера пока низкий. Опрос Фонда "Демократические инициативы", который мы проводили в мае вместе с Центром Разумкова, показывает, что Зеленский в президентском рейтинге – на первом месте в первом туре с результатом 31%. А у Разумкова – лишь 1,8% (среди тех, кто будет участвовать в выборах и уже определился, за кого проголосует). Так что пока электоральные рейтинги Зеленского и Разумкова абсолютно несопоставимы, – отмечает профессор. – Но в политике никогда не говори "никогда". Одним из вариантов, который усилит позиции Разумкова, может быть создание им новой политсилы. Не исключаю, что вокруг него может сложиться олигархический консенсус, как сложился он в 2019-м вокруг Зеленского. Пойдут ли на это – вопрос открытый. Но как один из вариантов развития событий – это возможно".

Комментируя вероятность открытой атаки Офиса президента на спикера ВР, Алексей Гарань не исключил, что сместить Разумкова при определенных раскладах могут.

"То, что у Зеленского недовольны действиями Разумкова – вполне понятно и объяснимо. Зеленский всех хочет держать под контролем. И если кто-то начинает проявлять несогласие с политикой Банковой, он попадает под удар. Для смещения спикера нужно 226 голосов. У монобольшинства и близких к нему депутатских групп их куда больше. Потому такой вариант возможен. Но его вряд ли поддержат представители прочих – оппозиционных – фракций. Они понимают, что у Разумкова более сбалансированная позиция по отношению к Банковой, чем может быть у следующего спикера. И среди части "слуг" есть такое понимание, – подчеркивает эксперт. – Да и выгодно ли Зеленскому смещение Разумкова? У нас обиженных любят. И если Разумкова сместят, это может послужить началом его политической карьеры вне "Слуги народа". Так что есть веер возможностей, вариантов, и для Разумкова, и для Банковой".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента ведут подковерную игру со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который и сам уже давно дистанцируется от президента и критикует многие его решения.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Офис Президента.
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