Заседание СНБО впервые пройдет на Донбассе: озвучены вопросы, которые вынесут на Совет

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который ранее ввел персональные санкции против 9 человек, фигурирующих в санкционном списке США, соберётся на заседание в пятницу, 30 июля. Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" секретарь СНБО Алексей Данилов, это будет выездное заседание в Донецкой области.

По словам Данилова, повестка дня в ходе заседания на Донбассе предполагает рассмотрение восьми вопросов. Перечень согласован президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди тем, которые планирует поднять СНБО завтра, Данилов озвучил следующие: граница, безопасность в энергетическом секторе, а также вопросы, связанные с медициной и водой.

Как отметил Данилов, практика выездных заседаний будет регулярной, что позволит привлекать к заседаниям СНБО местные органы самоуправления.

Напомним, впервые о намерениях проводить выездные заседания в СНБО заявили 12 июля. Во время заседаний не в Киеве планируют рассматривать непосредственно вопросы того или иного региона.

Ранее сообщалось, что СНБО признал невозможность заблокировать Facebook, но анонсировал борьбу с "политической грязью" в соцсети.