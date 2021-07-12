В СНБО признали, что не смогут заблокировать Facebook, но анонсировали борьбу с "политической грязью" в соцсети

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает невозможной блокировку социальной сети Facebook в Украине. Вместе с тем, он считает необходимым борьбу с лицами, которые распространяют в сети сообщения с критикой государства и власти.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает ТСН.

"Это невозможно", - сказал Данилов, отвечая на вопрос журналистов о возможности блокировки Facebook.

Он добавил, что в социальной сети есть люди, которые распространяют "политическую грязь", касающуюся Украины и властей, но таковых относительно немного. По его словам, в СНБО рассматривают "определенные процессы" для борьбы с такими людьми.

Как сообщалось ранее, следующее заседание СНБО состоится в пятницу, 16 июля. Это будет первым заседанием Совета, которое проведут не в Киеве. Данилов указал, что во время него будут рассмотрены вопросы региона, в котором его будут проводить.