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В СНБО признали, что не смогут заблокировать Facebook, но анонсировали борьбу с "политической грязью" в соцсети

В СНБО признали, что не смогут заблокировать Facebook, но анонсировали борьбу с "политической грязью" в соцсети
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает невозможной блокировку социальной сети Facebook в Украине. Вместе с тем, он считает необходимым борьбу с лицами, которые распространяют в сети сообщения с критикой государства и власти. 

Об этом он рассказал во время брифинга, передает ТСН

"Это невозможно", - сказал Данилов, отвечая на вопрос журналистов о возможности блокировки Facebook. 

Он добавил, что в социальной сети есть люди, которые распространяют "политическую грязь", касающуюся Украины и властей, но таковых относительно немного. По его словам, в СНБО рассматривают "определенные процессы" для борьбы с такими людьми. 

Как сообщалось ранее, следующее заседание СНБО состоится в пятницу, 16 июля. Это будет первым заседанием Совета, которое проведут не в Киеве. Данилов указал, что во время него будут рассмотрены вопросы региона, в котором его будут проводить.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Facebook, СНБО, Алексей Данилов.
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