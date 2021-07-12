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СНБО едет на гастроли: заседание Совета впервые пройдет не в Киеве

СНБО едет на гастроли: заседание Совета впервые пройдет не в Киеве
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится 16 июля в пятницу. Впервые оно будет проходить не в Киеве. 

Об этом сообщает "24 канал".

Секретарь СНБО, Алексей Данилов, заявил на брифинге 12 июля, что заседание созвал Владимир Зеленский и уже составил повестку дня. 

"На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно, станет ясно завтра. Это будет первое выездное заседание СНБО ", - сказал Данилов журналистам в понедельник в Киеве.

Также Данилов заявил, что во время заседания будут рассматриваться непосредственно вопросы того региона, в котором соберутся политики.

"Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики", - уточнил секретарь СНБО.

Также он сказал, что в пятницу  будут озвучены определенные новости по поводу списка олигархов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 14 мая после заседания СНБО были введены санкции против сотен "воров в законе".

Напоминаем, что 15 апреля также состоялось очередное заседание СНБО, на котором говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов.  

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Санкции, Заседание, Политики, СНБО, Владимир Зеленский, Нацбезопасность Украины.
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