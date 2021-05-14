Удар по сотням преступников и топ-чинам времен Януковича и Порошенко: СНБО вводит новые санкции

В ходе очередного заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 14 мая, санкции были введены против более 500 "воров в законе", более 100 криминальных авторитетов.

Об этом в видеообращении по итогам заседания рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы сделали все, чтобы количество воров в законе в Украине равнялась нулю", - написал он.

По его словам, большинство воров (в общей сложности 557) сейчас уже не в Украине, а количество их в стране уменьшилось с 34 до 17.

Кроме того, по словам Зеленского, в ходе заседания рассматривался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента Петра Порошенко за очень символическую плату начали пользоваться бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники и налоговики. Речь идет, в частности, и о министрах времен беглого президента Виктора Януковича - Дмитрие Табачнике и Раисе Богатыревой.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

В пятницу, 26 марта, заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не было.

2 апреля СНБО ввел санкции против "топ-десятки украинской контрабанды". По словам президента, эти люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны.

В пятницу, 9 апреля, СНБО снова собралось на заседание, где не ограничилось санкциями против "топ-десятки украинской контрабанды", введенными неделю ранее, 2 апреля.

15 апреля также состоялось очередное заседание СНБО. Кроме вопроса по эскалации военного конфликта на Донбасса, обсуждение которого проходило тайно, на заседании СНБО говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов. В этот список вошли 12 физических и юридических лиц, причем у некоторых даже всплыло в наличии тройное гражданство. Также президент отметил, что от него поступило предложение СНБО разработать новый законопроект об олигархов.

23 апреля заседания СНБО не было.