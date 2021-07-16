Стало известно, ввел ли СНБО санкции против Коломойского

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 9 человек, фигурирующих в санкционном списке США.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в списке имена попавших под санкции США нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского, а также олигарха Игоря Коломойского, Данилов ответил отрицательно.

"Ни господина Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке в настоящее время нет. Что будет на следующих заседаниях, мы будем вас информировать", - сказал он.

В то же время, он не назвал имена людей, против которых были введены санкции.

Впрочем, он добавил, что их имена не являются тайной и будут обнародованы немного позже.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 июля, СНБО должен был провести первое выездное заседание в Сумской области. Однако из-за того, что в области был не готов аэродром, эти планы отменили.